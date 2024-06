Nouvelle victoire du Real Madrid en Ligue des champions

Un célèbre dicton disait « Le football se joue à 11, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne ». Malheureusement pour le club allemand du Borussia Dortmund, qui affrontait le Real Madrid ce samedi soir à Wembley en finale de Ligue des champions, la formule qui convient plutôt en Coupe d’Europe est « Le football se joue à 11, et à la fin, c’est le Real qui gagne. » Le Real Madrid a en effet remporté sa 15e C1, record absolu dans l’épreuve, en l’emportant 2-0 contre Dortmund grâce à des buts de Dani Carjaval (74′) et Vinicius (83′).

Le BVB, qui avait éliminé le PSG en demi-finale et qui avait été pourtant percutant durant la première heure du match, n’a pas du concrétiser ses occasions et ses contre-attaques rapides, frappant même le poteau à la 23e minute de jeu, Carjaval et Vinicius venant enterrer les espoirs allemands dans le dernier quart d’heure.

Carlo Ancelotti, l’entraîneur italien du Real, remporte sa troisième Ligue des champions avec le Real Madrid ( 2014, 2022 et 2024 ), sa cinquième en tout en tant qu’entraîneur après ses victoires en 2003 et 2007 avec le Milan AC.

Le club espagnol prouve donc encore une fois sa toute puissance en Europe, et montre que malgré son forcing en coulisses depuis des années pour recruter Kylian Mbappé, il n’a pas besoin de la star françaises pour atteindre ses objectifs. La pression sera donc grande pour Mbappé la saison prochaine, qui aura tout à prouver en arrivant dans un club qui rafle tout depuis des décennies et qui, lui, n’a plus rien à prouver depuis longtemps…

Revivez ici les buts du match en vidéo, sur TF1

https://www.tf1.fr/player/ecc81bfa-9a46-45ba-a27f-3623c09ebbe2