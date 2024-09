Nouvelle-Calédonie : L’État débloque 87 millions d’euros supplémentaires pour faire face à la crise

Le gouvernement français a annoncé ce mercredi 25 septembre un nouveau soutien financier d’urgence de 87 millions d’euros pour la Nouvelle-Calédonie. Cette aide s’ajoute aux 100 millions d’euros déjà débloqués en juillet dernier, portant le total de l’appui de l’État à 187 millions d’euros, alors que le territoire fait face à une crise économique et sociale profonde, exacerbée par les émeutes de mai dernier.

Un territoire en proie à une crise majeure

Lors d’une audition devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie et des Finances, Antoine Armand, a précisé que cette somme vise à répondre aux besoins de trésorerie immédiats de la Nouvelle-Calédonie. La situation y reste « critique, urgente », selon le ministre, qui a rappelé que les violences de mai avaient laissé des traces profondes : « Nous avons perdu 20 points de PIB, 50 % de taux de chômage, plus de 700 entreprises détruites, et 26 000 personnes ont fui le territoire. »

Nicolas Metzdorf, député de Nouvelle-Calédonie, a souligné que les dégâts matériels sont estimés à 2,2 milliards d’euros et que « le besoin est d’un milliard d’euros par an sur cinq ans » pour reconstruire le territoire.

Une situation économique et sociale alarmante

Depuis le début des émeutes, déclenchées par la mobilisation indépendantiste contre une réforme du corps électoral, la Nouvelle-Calédonie connaît un niveau de tension inédit depuis les années 1980. Treize personnes ont été tuées, dont deux gendarmes, et des centaines d’autres ont été blessées.

Face à cette situation, une délégation transpartisane d’élus néo-calédoniens est à Paris cette semaine pour sensibiliser le gouvernement et les parlementaires à la gravité de la crise. Ils demandent un plan de reconstruction évalué à 4,2 milliards d’euros, en espérant que cette aide sera intégrée au projet de loi de finances 2025.

Le ministre délégué au Budget, Laurent Saint-Martin, a également affirmé la nécessité d’un « travail collectif pour objectiver les besoins et chiffrer les besoins », soulignant l’urgence de commencer ces démarches au plus vite.

Une économie à reconstruire

Le gouvernement français, conscient de l’ampleur des dégâts, s’engage à travailler avec l’ensemble des acteurs pour relancer l’économie du territoire. Cependant, les défis sont immenses. Le secteur privé a été durement touché par les destructions et le climat d’instabilité, tandis que la fuite de milliers d’habitants aggrave encore les perspectives de redressement.

Le soutien financier de l’État représente un geste fort, mais pour la Nouvelle-Calédonie, la reconstruction prendra du temps et nécessitera une collaboration étroite entre les autorités locales et l’État.