Nouvelle aide allemande : 100 millions d’euros pour sécuriser l’approvisionnement énergétique en Ukraine

Ce mardi, le gouvernement allemand a annoncé l’octroi d’une nouvelle aide de 100 millions d’euros à l’Ukraine pour renforcer son approvisionnement énergétique, lourdement impacté par les attaques russes. Alors que l’hiver approche, les infrastructures ukrainiennes continuent de subir les frappes ciblées de la Russie, qui utilise le froid comme une arme stratégique dans le conflit. Cette aide vise à atténuer les conséquences de ces bombardements en garantissant l’accès à l’énergie et à la chaleur pour les populations touchées.

Dans une déclaration sur le réseau social X (anciennement Twitter), le ministère allemand des Affaires étrangères a précisé que la Russie « attaque délibérément l’approvisionnement en énergie et en chaleur de l’Ukraine », justifiant ainsi ce soutien financier supplémentaire. Cette annonce survient après que le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, a souligné l’urgence d’obtenir de nouveaux générateurs de grande capacité pour faire face aux pénuries d’énergie.

Depuis plus de deux ans et demi, les infrastructures ukrainiennes subissent de lourds dommages. En juin dernier, le président Volodymyr Zelensky avait révélé que près de 50 % de la capacité énergétique du pays avait été détruite par des frappes russes. Ces attaques ont non seulement provoqué des coupures d’électricité, mais ont également privé de nombreux Ukrainiens de chauffage et d’eau potable, rendant la situation encore plus critique à l’approche de l’hiver.

L’engagement de l’Allemagne face à une aide militaire en déclin

Depuis le début de l’invasion russe en février 2022, l’Allemagne a fourni à l’Ukraine une aide totale d’environ 35 milliards d’euros, comprenant du soutien humanitaire, des paiements directs et des livraisons d’armes. En 2024, l’Allemagne est devenue le principal contributeur européen à l’aide militaire, avec une enveloppe de 8 milliards d’euros. Cependant, en 2025, Berlin prévoit de réduire cette aide de moitié pour atteindre 4 milliards d’euros, en raison de contraintes budgétaires internes, notamment le respect de son « frein à l’endettement ».

Malgré cette réduction prévue de l’aide militaire, l’Allemagne continue de coordonner ses efforts avec ses alliés. Récemment, les États-Unis ont également annoncé une aide de 717 millions de dollars pour soutenir les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ainsi que des projets de déminage et la fourniture d’eau potable. En parallèle, des discussions sont en cours pour utiliser les avoirs russes gelés dans le monde entier, notamment dans le cadre d’un prêt de 50 milliards d’euros à l’Ukraine, un projet qui pourrait voir le jour en 2025.

Une aide cruciale pour l’Ukraine et la Moldavie

Lors d’une conférence à Chisinau, la capitale moldave, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également souligné que cette aide à l’Ukraine constitue un soutien plus large à la démocratie européenne, notamment à la Moldavie, pays voisin de l’Ukraine et également menacé par les ambitions russes. Mme Baerbock a mis en avant la crainte des citoyens moldaves que leur pays soit la prochaine cible de Moscou si l’Ukraine venait à tomber, rappelant ainsi l’importance stratégique de cette aide. En renforçant son soutien à l’Ukraine, l’Allemagne entend non seulement protéger les infrastructures vitales du pays, mais aussi stabiliser l’Europe de l’Est face à l’agression russe.