Nouveau Front Populaire : Publication du Programme

Le Nouveau Front Populaire (NFP) a dévoilé aujourd’hui son programme législatif. Le programme, présenté comme un « contrat de législature », propose 20 « actes de rupture » pour rompre avec « la brutalisation et la maltraitance des années Macron ».

Le programme met également en avant des questions internationales urgentes, notamment en Ukraine et à Gaza, en surmontant les anciennes divergences au sein des gauches. Une session extraordinaire de l’Assemblée nationale sera convoquée après les quinze premiers jours pour restaurer un parlementarisme démocratique, marquant « l’été des bifurcations ».

Deux sujets clés sont la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie, ainsi que l’abolition des privilèges des milliardaires, prévue pour le 4 août, en commémoration de l’abolition des privilèges en 1789. La troisième partie du programme vise à établir « l’harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature » et à démocratiser la République.

Le journaliste Edwy Plenel a partagé des extraits et ses commentaires sur ce programme via Twitter, soulignant l’importance des engagements du NFP pour les deux prochaines années.

Hector M.