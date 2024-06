Nouveau front populaire : fortes intentions de vote chez les jeunes

Dans un sondage Cluster 17 publié ce 21 juin sur le compte X-Twitter Cerfia, sont dévoilées les intentions de vote au premier des élections législatives anticipées chez les 18-24 ans. C’est la coalition regroupant gauche et extrême-gauche, le Nouveau Front Populaire qui arrive en tête des intentions chez les jeunes avec 56%. Un chiffre certes considérable mais qui ne surprend pas tant les sujets abordés par la coalition intéressent une grosse partie de la jeunesse : écologie, Palestine, lutte contre l’extrême-droite etc.

🇫🇷🗳️ FLASH | Intentions de vote au premier tour des #legislatives2024 chez les 18-24 ans :



🔴 Nouveau Front Populaire (56%)

⚫️ RN (19%)

🟠 Majorité Présidentielle (10%)

🔵 LR (3%)

🔴 LO (2%)

🟣 DVG (2%)

⚫️ Reconquête (1%)



(Cluster17) — Cerfia (@CerfiaFR) June 21, 2024

Suit, de loin, un Rassemblement national qui a le vent en poupe avec un score de 19% avant une majorité présidentielle qui patauge : 10%. Le parti Les Républicains, lui, conserve 3% d’intentions de vote des jeunes malgré l’implosion de leur famille politique et le récent accord de leur président Éric Ciotti avec le parti à la flamme.

Des partis en grande difficulté

Le parti d’extrême-gauche Lutte Ouvrière et les candidats Divers-gauche, non ralliés à la coalition du Front Populaire, sont respectivement à 2%. Enfin, le parti Reconquête obtient 1% des intentions de vote chez les jeunes. Un score qui peut s’expliquer par l’exclusion d’une large partie des élus du parti comme Marion Maréchal, Nicolas Bay et Guillaume Peltier. Le point commun entre ces dernières candidatures est qu’elles n’ont pas rallié les fronts respectifs.

En clair, si les intentions de vote chez les jeunes ne sont pas révélateurs des résultats d’une élection, elles montrent cependant le dynamisme d’une campagne. Mais, eu égard au désintérêt grandissant des jeunes pour la politique, ces derniers iront-ils voter les 30 juin et 7 juillet prochains ?

Caspian de Ronchères