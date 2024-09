Notre-Dame de Paris : huit cloches restaurées font leur retour, une nouvelle cloche des JO bientôt installée

La cathédrale Notre-Dame de Paris continue sa renaissance. Ce jeudi 12 septembre 2024, les huit cloches emblématiques du beffroi nord, retirées après l’incendie de 2019, ont été réinstallées dans la cathédrale. Restaurées par la fonderie Cornille Havard en Normandie, ces cloches, qui portent des noms symboliques comme « Gabriel » et « Jean-Marie », marquent une étape cruciale avant la réouverture prévue de l’édifice le 8 décembre 2024.

Ces cloches, fondues en 2013 pour célébrer les 850 ans de la cathédrale, avaient été descendues en juillet 2023 pour permettre la restauration de la tour nord. Elles ont été soigneusement nettoyées et restaurées pour retrouver leur éclat d’antan. Ce jeudi matin, après leur arrivée à Paris, elles ont été bénies par Monseigneur Olivier Ribadeau Dumas, recteur de la cathédrale, lors d’une cérémonie empreinte d’émotion. Parmi elles, « Gabriel », la plus imposante avec ses 4,1 tonnes, et « Jean-Marie », plus modeste avec 782 kg, reprennent leur place dans la tour nord, prêtes à résonner à nouveau lors de la réouverture tant attendue de Notre-Dame.

Une cloche des JO bientôt installée

Les huit cloches ne seront bientôt plus seules. Elles seront rejointes par une nouvelle cloche, star des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui trônait au Stade de France. Pesant près de 500 kg, cette cloche était utilisée pour célébrer les victoires des athlètes pendant les Jeux. Offerte par le Comité d’organisation de Paris 2024, cette cloche a été, elle aussi, fabriquée par la fonderie Cornille Havard, la même qui a restauré les cloches historiques de Notre-Dame.

L’installation de cette cloche olympique dans la cathédrale marquera un lien fort entre le patrimoine historique de la France et un moment sportif mondial inoubliable. Elle trouvera bientôt sa place parmi les autres cloches de la cathédrale, renforçant l’esprit de renouveau qui souffle sur ce monument symbolique.

Un chantier colossal vers sa fin

Après cinq ans de travaux titanesques ayant mobilisé plus de 250 entreprises et des centaines d’artisans, la cathédrale Notre-Dame de Paris est sur le point de rouvrir. L’incendie dévastateur du 15 avril 2019 avait ravagé le toit et la flèche, plongeant la France et le monde dans une profonde tristesse. Depuis, les efforts de restauration ont permis de remettre en état cet édifice iconique, et les huit cloches fraîchement restaurées sont un symbole sonore du retour à la vie de la cathédrale.

Le 7 décembre 2024, jour de la réouverture au public, ces cloches résonneront à nouveau, accueillant les visiteurs dans ce monument historique qui a attiré des millions de personnes chaque année avant le drame de 2019. Avec l’ajout de la cloche des JO, Notre-Dame de Paris célèbrera non seulement son passé, mais aussi son lien avec le présent et l’avenir.

Alice Leroy