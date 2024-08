Nicole Belloubet annonce de nouveaux programmes pour 2025 et des réformes marquantes pour l’Éducation nationale

Malgré sa démission, la ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé ce mardi 27 août lors d’une conférence de presse très attendue de nouvelles réformes qui entreront en vigueur lors de la rentrée 2025. Si l’actuel gouvernement ne doit pas s’occuper des « affaires courantes », la ministre a rappelé que « l’école n’attend pas ». Parmi celles-ci, les programmes de français et de mathématiques pour les cycles 1 et 2, qui ont été réécrits. Ces programmes, désormais plus détaillés et lisibles, seront publiés à la fin de la période des affaires courantes. Belloubet salue cette opportunité pour les enseignants de bénéficier d’une année pour se former avant leur application.

En outre, elle a réitéré son engagement pour l’éducation à la vie affective et relationnelle, mentionnant que ce programme est en cours de finalisation et sera bientôt soumis au Conseil supérieur d’éducation. Elle a également souligné l’importance de renforcer l’éducation morale et civique, déjà publiée, afin de mieux outiller les élèves sur ces sujets fondamentaux.

Belloubet a également abordé la généralisation de l’interdiction des téléphones portables dans les écoles et collèges. Ceux-ci devront être déposé dans un casier à l’entrée des établissements. Cette mesure ou « pause numérique » sera mise en place à partir de janvier 2025. Déjà expérimentée dans 200 collèges pilotes dès la rentrée, cette interdiction vise à favoriser un environnement d’apprentissage plus serein.

Enfin, la ministre démissionnaire a mis en avant la nécessité de préserver le budget de l’Éducation nationale. Elle a insisté pour que les financements soient sanctuarisés dans le prochain projet de loi de finances, soulignant les besoins croissants du système éducatif en France.

Alice Leroy