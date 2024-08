Nicolas Penin élu Grand Maître du Grand Orient de France : un ancien syndicaliste engagé pour la laïcité et l’éducation

Le Grand Orient de France (GODF), la principale organisation de la franc-maçonnerie en France, a élu son nouveau Grand Maître. Nicolas Penin, âgé de 48 ans, succède à Guillaume Trichard après avoir été choisi dès le premier tour par les conseillers de l’ordre réunis à Lille le 22 août. Ancien responsable syndical au sein de l’Unsa-Education, Nicolas Penin a fait carrière dans l’Éducation nationale en tant que conseiller principal d’éducation, un parcours qui ancre ses engagements dans les questions éducatives et sociales.

Communiqué de presse du 23 août 2024 : @peninnicolas nouveau Grand maître du @GODFOfficiel . pic.twitter.com/ffIhmAh4FS — GODF (Officiel) (@GODFOfficiel) August 23, 2024

Diplômé en histoire à l’université d’Artois, Nicolas Penin est également père de trois enfants et a consacré une grande partie de sa vie à la défense de l’école publique et laïque. Dans son discours d’investiture, le nouveau Grand Maître a appelé à la « défense et la consolidation de l’école publique et laïque », insistant sur le fait que « tout ce qui ne va pas en ce sens favorise le séparatisme et les ségrégations ». Il a exhorté les membres du GODF à être des « acteurs de la transformation sociétale », notamment en proposant des réformes pour l’école, une démocratie revivifiée, et un nouveau contrat social.

Avec 54 400 membres répartis dans près de 1 400 loges, le GODF se positionne comme un acteur influent dans les débats sociétaux en France. L’obédience est généralement perçue comme étant ancrée à gauche. Sous la direction de Nicolas Penin, le Grand Orient de France continuera de s’impliquer dans des discussions clés pour l’avenir de la société française, telles que les bouleversements liés aux migrations, aux mutations politiques et écologiques, ou encore les phénomènes de repli identitaire.

Hector M.