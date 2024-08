Nicolas Hulot : une femme témoigne et dénonce le « plan drague » de l’ancien ministre

Nicolas Hulot, l’ancien ministre de la Transition écologique, fait à nouveau parler de lui. Après les accusations d’agressions sexuelles portées contre lui en 2021, une nouvelle voix s’est élevée pour dénoncer son comportement. Emma Dancourt, une journaliste, a pris la parole sur le compte Instagram de Claire Nouvian ce mardi 13 août pour raconter un incident troublant survenu lors d’un événement lié à l’écologie.

Selon Emma Dancourt, lors de cet événement, Nicolas Hulot aurait laissé ses lunettes sur le lieu de la conférence. En voulant lui rendre, elle se serait rendue à l’hôtel où ils étaient logés. À la réception, on lui aurait demandé de monter les lunettes directement dans la chambre de Hulot, ce qu’elle a accepté après avoir demandé qu’il en soit informé. À sa grande surprise, lorsque la porte s’est ouverte, Nicolas Hulot était en slip et lui aurait proposé d’entrer dans sa chambre pour lui remettre les lunettes de manière « plus cordiale ». Dancourt a refusé cette invitation.

Par la suite, lorsque Dancourt a invité Hulot à participer à son émission de télévision, il aurait refusé, affirmant qu’il ne viendrait que si elle acceptait de coucher avec lui. La journaliste raconte avoir tenté à plusieurs reprises de lui expliquer à quel point son attitude était irrespectueuse et nuisible pour le combat écologique, mais Hulot serait resté sur sa position.

De son côté, Claire Nouvian, l’une des plaignantes ayant dénoncé les comportements de Nicolas Hulot en 2021, a révélé sur Instagram avoir reçu un appel de l’ancien ministre, la « prévenant » qu’il allait « reprendre l’offensive » contre celles et ceux qui ont osé dénoncer ses agissements. Nouvian a interprété cet appel comme une tentative d’intimidation.

Alice Leroy