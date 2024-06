N’Golo Kanté n’a rien perdu en Arabie Saoudite : cette photo le prouve

C’est le meilleur. Et le plus apprécié. N’Golo Kanté est inégalable. Actuellement homme fort des Bleus depuis le début de l’Euro, le joueur d’Al-Ittihad (Arabie Saoudite) totalise déjà deux trophées d’homme du match en deux rencontres. Et la photo qui circule sur les réseaux en rajoute encore à sa légende…

Un sourire communicatif, un jeu axé sur le collectif, des courses à l’infini, N’Golo Kanté crève l’écran ce début d’Euro 2024. En deux matchs, il a déjà garni son placard à trophées de deux coupes d’homme du match. C’était encore lui le meilleur hier face aux Pays-Bas (0-0). Deux ans après son dernier match en Bleus, l’ex-milieu de terrain de Chelsea, 33 ans, resplendit. Son transfert en Arabie Saoudite, dans un championnat mineur, ne l’a pas fait régresser. Loin de là.

Vendredi soir, face aux Pays-Bas, N’Golo Kanté aurait même pu se voir créditer d’une passe décisive, si Antoine Griezmann n’avait pas manqué de réussite face au but. Sur ses 74 ballons touchés, N’Golo Kanté a réussi 89% de ses passes (57/64) pour trois passes-clés, celles qui précédent un tir. Le voilà présent dans les moments chauds, même offensivement. Que demander de plus ?

Un aperçu de la recette de ce tel succès ? Un mental impressionnant. Un physique exceptionnel. C’est ce que dévoile rapidement cette photo postée par le compte X de l’équipe de France de football.