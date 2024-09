Netflix : 10 ans de révolution audiovisuelle en France

En 2024, Netflix s’est installé dans la majorité des foyers à travers le monde, et la France ne fait pas exception. Avec plus de 10 millions d’abonnés dans l’Hexagone, la plateforme américaine, lancée en France le 15 septembre 2014, a bouleversé notre manière de consommer films et séries. Deux ans après son arrivée, Netflix dévoile sa première série française, Marseille, avec Gérard Depardieu. Si la série ne connaît pas un grand succès, le processus est lancé. En 2021, Lupin, porté par Omar Sy, explose en atteignant le Top 10 des séries les plus regardées dans 70 pays.

Les débuts de Netflix : de la location de DVD à la plateforme mondiale

Avant ce succès planétaire, Netflix est née en 1997 grâce à Reed Hastings et Marc Randolph. Leur idée : un service de location de DVD par correspondance. Le premier film loué fut Beetlejuice de Tim Burton en 1998. En 1999, Netflix innove avec un abonnement permettant de louer des films sans limite, sans contrainte de retour et sans frais de retard.

Dès les années 2000, la plateforme investit dans des algorithmes de recommandation basés sur les notes des utilisateurs. Cette approche personnalisée devient une marque de fabrique de Netflix, qui atteint 5 millions d’abonnés en 2006. L’année suivante, elle révolutionne encore le secteur en lançant le streaming, permettant de visionner les films instantanément.

Une montée fulgurante vers le succès

En 2011, Netflix franchit une nouvelle étape avec l’apparition d’un bouton dédié sur les télécommandes des téléviseurs. Ce signe de l’importance de la plateforme dans l’industrie du divertissement précède une croissance exponentielle. En 2013, Netflix commence à produire ses propres contenus avec des séries comme House of Cards et Orange is the New Black, qui rencontrent un immense succès mondial.

En 2017, Netflix dépasse les 100 millions d’abonnés et reçoit un Oscar pour le documentaire Les Casques blancs, confirmant son statut de leader du streaming. Aujourd’hui, la plateforme compte 278 millions d’abonnés dans 190 pays et continue d’innover, investissant chaque année des milliards dans la production de contenus originaux.

Depuis son arrivée en France en 2014, Netflix a redéfini la consommation audiovisuelle. La plateforme a introduit le binge-watching (visionnage en rafale), offrant des saisons entières de séries d’un seul coup. Les abonnés peuvent désormais regarder leurs programmes où et quand ils le souhaitent, sur n’importe quel écran.

Avec des séries comme Lupin ou La Casa de Papel, Netflix a su séduire un large public et imposer ses standards techniques et ergonomiques, tout en obligeant les diffuseurs traditionnels à s’adapter, notamment via le développement de leurs propres plateformes de streaming.

Une influence durable sur l’industrie audiovisuelle

Netflix a également contribué à diversifier l’offre de séries et de films, notamment en coproduisant des contenus internationaux comme Narcos ou Squid Game, et en mettant en lumière des productions locales. En France, la plateforme a investi massivement, en produisant et diffusant des séries telles que Dix pour cent ou En thérapie à l’international.

Enfin, avec ses recommandations personnalisées et une interface fluide, Netflix a non seulement redéfini l’expérience utilisateur, mais a aussi influencé le comportement des spectateurs à travers le monde. Pour beaucoup, la consommation délinéarisée, sans horaire fixe, est devenue la norme, marquant une véritable révolution culturelle.

En dix ans, Netflix s’est imposée comme une force incontournable du paysage audiovisuel mondial. Que ce soit par ses productions originales ou ses innovations technologiques, la plateforme a profondément transformé la manière dont nous consommons films et séries, et ce, pour les années à venir.