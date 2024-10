Netanyahu : “L’Iran a commis une grave erreur et paiera le prix”

Les tensions au Moyen-Orient ont atteint un nouveau sommet après une attaque massive de missiles iraniens sur Israël. Le mardi 1er octobre, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que l’Iran avait « commis une grave erreur » et qu’il en « paierait le prix ». Cette réaction intervient après que la République islamique a lancé environ 180 missiles contre le territoire israélien, dont la plupart ont été interceptés par le bouclier antimissile d’Israël, selon l’armée israélienne.

Cette attaque a été revendiquée par les Gardiens de la Révolution iraniens comme une réponse aux assassinats récents de plusieurs figures importantes du Hezbollah et du Hamas. Parmi les cibles de ces frappes israéliennes, figurent Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas tué en juillet à Téhéran, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, et Abbas Nilforoushan, général iranien, tous deux tués lors d’une frappe israélienne en banlieue sud de Beyrouth.

Netanyahu a fermement réitéré la position israélienne, affirmant que « le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et à faire rendre des comptes à nos ennemis ». Le Premier ministre a ajouté : « Celui qui nous attaque, nous l’attaquons. » Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a également déclaré sur le réseau social X : « Celui qui attaque l’État d’Israël paie un lourd tribut. »

Les États-Unis aux côtés d’Israël, les opérations se poursuivent au Liban

En pleine escalade, le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a averti que l’attaque iranienne « aura des conséquences » et que les actions d’Israël seraient menées au moment et à l’endroit choisis. Les États-Unis ont soutenu leur allié israélien en participant à l’interception des missiles iraniens et ont annoncé vouloir « coordonner » une réponse commune avec Israël.

Les conséquences de l’attaque se sont rapidement fait sentir sur le terrain. Des missiles d’interception ont été tirés au-dessus de Jérusalem, illuminant le ciel de traînées lumineuses et faisant retentir les sirènes d’alerte à travers le pays. Le trafic aérien a été temporairement interrompu à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, et l’espace aérien israélien a été fermé. Deux blessés légers ont été signalés en Israël, et un Palestinien a été tué à Jéricho en Cisjordanie occupée, touché par des éclats de missile.

Parallèlement à cette attaque, Israël a lancé des opérations terrestres dans le sud du Liban en riposte. Les affrontements ont provoqué des dégâts significatifs dans un camp palestinien au Liban, aggravant encore la crise humanitaire dans la région.

Une offensive d’une ampleur inédite depuis avril

Selon le Pentagone, l’attaque de mardi était « deux fois plus large » que la précédente offensive iranienne d’avril dernier, qui avait également visé Israël avec des drones explosifs et des missiles. Cette fois encore, la plupart des missiles ont été interceptés, limitant les dégâts au sol. Le soutien des navires américains, qui ont tiré une dizaine de missiles intercepteurs, a été essentiel pour éviter des pertes plus importantes.

L’Iran a justifié son attaque comme une riposte aux assassinats ciblés de ses alliés, réaffirmant son soutien aux mouvements du Hamas et du Hezbollah. Alors que les hostilités se poursuivent, les propos de Netanyahu laissent peu de place au compromis : « Israël se tiendra toujours prêt à défendre sa population et à punir ceux qui menacent sa sécurité. »

Le Premier ministre israélien s’est également adressé au peuple iranien dans un message en anglais, affirmant qu’Israël se tenait à leurs côtés et dénonçant les actions du régime iranien qui, selon lui, plonge la région dans la guerre et l’instabilité. « Lorsque l’Iran sera enfin libre, tout sera différent », a déclaré Netanyahu, espérant un futur de paix et de prospérité entre les deux nations historiques, le peuple juif et le peuple perse.