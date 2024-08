Nathalie Loiseau blâme Elon Musk et Donald Trump après une vidéo générée par IA

Donald Trump et Elon Musk ont récemment attiré l’attention avec une vidéo générée par intelligence artificielle, les montrant dansant en rythme sur un titre des Bee Gees. Cette vidéo, partagée sur X (anciennement Twitter) par Trump et initialement publiée par Musk, a suscité de nombreuses réactions sur le réseau social, allant de l’amusement à l’agacement. Cependant, pour Nathalie Loiseau, députée européenne, cela a provoqué une réaction bien plus forte.

Loiseau, connue pour ne pas mâcher ses mots, a exprimé son mépris envers les deux hommes en qualifiant cette vidéo d’œuvre de « pauvres types » sur X. Cette critique ne marque pas la première fois que la députée européenne s’en prend à Musk. Plus tôt en août, elle l’avait accusé de contribuer à l’escalade des tensions en Europe en « laissant X partir à la dérive », évoquant notamment l’absence de modération adéquate sur la plateforme.

Musk accusé d’irresponsabilité

Le comportement de Musk a également été pointé du doigt par Loiseau lorsqu’il a répondu à une mise en garde de Thierry Breton, commissaire européen, avec un mème provocateur. Breton rappelait à Musk que la plateforme pourrait faire face à des sanctions si elle ne respectait pas les nouvelles règles européennes en matière de contenu en ligne, en particulier celles du Digital Services Act (DSA).

Loiseau avait alors fustigé Musk pour son attitude, déclarant que « quand l’espace public de discussion est privatisé, on fixe des règles ». Elle a ajouté que lorsque ces règles sont violées, des mesures sont prises, et a critiqué Musk pour « se comporter comme un adolescent irresponsable ». Elle a également réaffirmé la détermination de l’Union européenne à faire respecter ses lois.

Ainsi, le clash entre Musk, Trump et Loiseau met en lumière les tensions croissantes autour de la régulation des réseaux sociaux et la relation complexe entre liberté d’expression et responsabilité sur les plateformes numériques.

Alice Leroy