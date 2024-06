Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) pointe l’échec de la gauche

“Nous ne faisons pas confiance au Nouveau Front Populaire” a déclaré lundi 24 juin Nathalie Arthaud, cheffe de file de Lutte Ouvrière et candidate en Seine-Saint-Denis. « Le problème des élections, c’est qu’il faut trouver un sauveur suprême, mais il n’y en a pas » insiste-t-elle, assurant que depuis toujours, « les avancées, les travailleurs les ont arrachées au travers des grèves, des mouvements sociaux profonds ». Selon elle, le Nouveau Front Populaire a “abandonné le monde ouvrier”.

Si 54% des ouvriers ont voté RN aux dernières élections, Nathalie Arthaud soutient que c’est parce que beaucoup se sont abstenus. « Quand les travailleurs, ils veulent se battre, quand ils veulent faire grève, quand ils veulent se mobiliser, c’est de notre côté qu’ils regardent. Ce n’est pas du côté du Rassemblement national parce qu’ils savent qu’en réalité, ils sont les paillassons des plus riches et du grand patronat », enchaîne-t-elle. Et si cela ne se transforme pas dans les urnes, c’est un “constat d’échec pour la gauche” entière.

Car, continue-t-elle, la gauche a eu le pouvoir » et « au bout du compte, elle s’est écrasée devant le grand patronat, les financiers, les spéculateurs ». « Comment croire qu’on pourrait leur refaire confiance ?” Un constat d’échec de l’action de la gauche également conte l’extrême droite. “Combien de fois nous ont-ils dit qu’ils allaient faire barrage au RN ? Ce n’est pas un barrage qu’ils ont fait. C’est une autoroute !”

Pour ces élections législatives, Lute Ouvrière présente 550 candidats dans toute la France. Aux dernières élections européennes, le parti avait cumulé 0,49% des voix.

Marie-E Desmaisons