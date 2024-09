Nantes : Les fontaines Wallace féministes, une réinterprétation audacieuse qui séduit

À Nantes, le Voyage à Nantes a marqué l’été avec l’installation de quatre nouvelles fontaines inspirées des célèbres fontaines Wallace, mais réinventées avec une touche féministe. Conçues par l’auteur et dessinateur Cyril Pedrosa, ces œuvres d’art modernes reprennent les éléments traditionnels des fontaines Wallace tout en racontant une histoire d’émancipation et de liberté. L’idée de toucher à ces monuments emblématiques, nés à la suite de la Commune de Paris en 1870, aurait pu être controversée, mais à Nantes, cette réinterprétation a été unanimement saluée.

Ces nouvelles fontaines, disséminées dans divers endroits du centre-ville, retracent en quatre chapitres une métaphore puissante sur la longue lutte pour l’émancipation féminine. Au pied du Muséum d’Histoire naturelle, les passants peuvent admirer des cariatides qui semblent prendre vie et s’échapper de leur socle. Cette scène évoque un sentiment d’urgence et de libération qui a profondément touché les Nantais et les visiteurs. « On ne sait pas où elles vont, mais cette métaphore de liberté est magnifiquement réalisée », commente une passante émerveillée.

Le projet, en hommage au sculpteur nantais Charles-Auguste Lebourg, créateur des fontaines originales, a non seulement conservé les dimensions et la fabrication des fontaines, mais a aussi ajouté une fonctionnalité moderne avec un bouton-poussoir pour remplir des gourdes. Ce mélange de respect pour l’héritage et d’innovation fait de ces nouvelles fontaines une réussite artistique et pratique. Comme l’explique Jean Blaise, directeur du Voyage à Nantes, ces œuvres ne se contentent pas d’être posées dans la ville, elles interagissent avec elle et ses habitants, offrant un parcours riche en émotions et en symbolisme.

Alice Leroy