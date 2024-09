Nancy célèbre Edgar Morin au 46e salon Le Livre sur la place ce week-end

Le 46e salon Le Livre sur la place de Nancy, qui se déroulera du 13 au 15 septembre, met à l’honneur le philosophe centenaire Edgar Morin. À 103 ans, le sociologue et auteur préside cette édition du prestigieux rendez-vous littéraire, où il est célébré pour sa longévité et sa production intellectuelle, notamment avec la publication de quatre ouvrages cette année. Lors d’une rencontre animée par Laure Adler, Morin sera présent vendredi à 18h à l’Opéra national de Lorraine, tandis que Philippe Torreton lira des extraits de son dernier livre, L’année a perdu son printemps.

Le salon rend également hommage à Bernard Pivot, l’emblématique animateur de Apostrophes, décédé en mai dernier. Un forum littéraire portant son nom sera inauguré en présence de ses filles et de Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt. Le festival accueillera de nombreux auteurs de la rentrée littéraire, dont des favoris du prix Goncourt comme Kamel Daoud et Gaël Faye, qui prendront la parole lors de conférences très attendues par les passionnés de littérature.

Outre la présence d’Edgar Morin et des discussions sur le prix Goncourt, le salon propose un programme riche en rencontres avec des auteurs de renom comme Amélie Nothomb, Patti Smith, et Leïla Slimani. Pendant trois jours, Nancy deviendra la capitale littéraire avec des débats, lectures, et événements célébrant la littérature sous toutes ses formes, réunissant quelque 130 000 visiteurs comme lors de l’édition précédente.

Alice Leroy