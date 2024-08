Naftali Bennett appelle à un renouvellement total de la direction politique et militaire d’Israël et envisage un retour en politique

Lors d’une conférence organisée par le journal Israel Hayom à Herzliya, l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a lancé un appel retentissant pour un renouvellement complet des dirigeants politiques et militaires du pays. Critiquant sévèrement le leadership actuel, Bennett a accusé les responsables en place de privilégier leurs intérêts personnels ou sectoriels au détriment du bien national.

« Nous avons besoin de changement. Les dirigeants actuels ne sont pas bons, ils manquent de valeurs », a déclaré Bennett, en pointant du doigt l’attitude irresponsable de certains membres de la coalition au pouvoir. Il a également fustigé l’idée évoquée par des membres de la coalition d’utiliser des armes nucléaires à Gaza, qualifiant ce comportement de « puéril et irresponsable ».

Bennett n’a pas limité ses critiques à la sphère politique. Il a également demandé le remplacement des hauts responsables de la sécurité, soulignant que bien qu’il les aime personnellement, ils doivent eux aussi être changés. Cette déclaration a été accueillie par des applaudissements nourris de la part de l’audience présente à la conférence.

Ces remarques font écho à une interview récente accordée au New York Times, où Bennett avait déjà exprimé des critiques similaires à l’égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Bennett y a également laissé entendre qu’il envisageait un retour en politique avec pour objectif de renverser la coalition au pouvoir par des manœuvres parlementaires, avant de se présenter à de nouvelles élections.

L’ancien Premier ministre a également évoqué l’importance de s’attaquer à la menace iranienne, critiquant la stratégie israélienne actuelle qui, selon lui, se concentre trop sur les mandataires de l’Iran plutôt que sur Téhéran lui-même. Il a réitéré sa comparaison fréquente de l’Iran à une pieuvre, déclarant que la « tête de la pieuvre » est plus vulnérable que ses tentacules, et qu’Israël devrait concentrer ses efforts sur le renversement du régime iranien pour prévenir toute menace nucléaire.

Malgré ses critiques, Bennett a salué l’héroïsme des jeunes Israéliens, qu’il a qualifiés de « génération de lions », rappelant leur courage face aux événements du 7 octobre et leur engagement continu dans la défense du pays.

Les déclarations de Bennett interviennent dans un contexte de tensions persistantes en Israël, tant sur le plan sécuritaire qu’au sein du gouvernement, avec des critiques croissantes concernant la gestion de la guerre à Gaza et la politique intérieure du pays. Bennett semble se positionner pour un possible retour sur la scène politique, porté par la volonté de changement qu’il prône et par la baisse de popularité de l’actuel Premier ministre Netanyahu.