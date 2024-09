Mylène Farmer surprend ses fans devant le Stade de France à quelques heures du concert

La chanteuse Mylène Farmer, à quelques heures de monter sur scène pour le premier des trois concerts prévus au Stade de France, a fait une apparition inattendue devant ses fans déjà massés aux abords du stade depuis plusieurs jours. Cet événement, organisé le 27 septembre, est le premier d’une série qui conclura sa tournée « Nevermore » de 2023-2024.

Initialement programmées en juin dernier, les dates avaient été reportées en raison des émeutes suivant le décès de Nahel, un adolescent de 17 ans. La star avait décidé de reporter les concerts pour assurer la sécurité de son public, mais également par respect pour le climat social tendu. La série de trois représentations, les 27, 28 septembre et 1er octobre, permettra à 240 000 spectateurs de célébrer l’artiste qui a marqué l’histoire de la musique française.

Les fans de Mylène Farmer, fidèles et passionnés, n’ont pas hésité à camper devant le Stade de France pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans l’espoir d’atteindre les meilleures places. Certains, comme ce boulanger ayant dépensé plus de 400 euros pour des billets, affirment selon RTL : « Tous mes souvenirs d’enfance sont reliés à elle, c’est une passion qui dépasse les générations ». Un autre spectateur, présent sur les lieux depuis plus d’un mois, raconte selon la même source : « On a un matelas gonflable, un réchaud, tout ce qu’il nous faut… On chante, on danse, on rigole, l’essentiel est de vivre cette expérience ensemble. »

⛺️ Une petite centaine de fans campent depuis plusieurs jours devant le Stade de France pour s'assurer les meilleures places au concert de Mylène Farmer #AFPTV ⤵️ pic.twitter.com/JaS10EETh6 — Agence France-Presse (@afpfr) September 27, 2024

L’artiste a profité de cette ambiance pour rencontrer ses admirateurs et échanger avec eux, partageant un moment de complicité avant d’offrir un show monumental. Sur X (ex-Twitter), des internautes ont partagé des photos et vidéos de ce moment rare, témoignant de l’émotion palpable.

Pour marquer l’événement, un album live de cette tournée est également sorti ce même jour, renforçant l’enthousiasme du public. Avec ces trois concerts au Stade de France, Mylène Farmer boucle la plus grande tournée des stades de l’histoire de la musique en France, comptabilisant quatorze dates à guichets fermés. À 63 ans, l’icône de la pop française prouve une nouvelle fois qu’elle reste une figure incontournable de la scène musicale, capable de créer une communion unique avec son public.

Alice Leroy