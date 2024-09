« My Dream » : une chanson inédite d’Olivia Newton-John dévoilée deux ans après sa mort

Deux ans après le décès d’Olivia Newton-John, une nouvelle chanson intitulée My Dream voit le jour. Ce morceau, sur lequel la star de Grease avait commencé à travailler il y a quinze ans, a été retrouvé et finalisé par deux de ses proches, la parolière Victoria Shaw et le producteur Jim Brickman. Le titre est désormais disponible, enrichi de l’accompagnement lyrique du trio italien Il Volo, offrant une nouvelle dimension à cette création posthume.

La chanson, qui était restée inachevée dans les tiroirs, a été retravaillée pour respecter les souhaits de l’artiste, qui a toujours montré un engagement profond dans la lutte contre le cancer. Olivia Newton-John, décédée le 8 août 2022 des suites de cette maladie après plusieurs décennies de combat, avait fondé une organisation caritative en faveur de la recherche sur les traitements à base de plantes. Les bénéfices générés par My Dream seront intégralement reversés à la Fondation Olivia Newton-John, perpétuant ainsi son dévouement à cette cause.

« C’est une manière de lui rendre hommage tout en poursuivant son combat », a déclaré Jim Brickman, qui a orchestré cette collaboration avec Il Volo, apportant une touche moderne à la mélodie originale. La vidéo qui accompagne la chanson présente des images poétiques de nuages colorés, en harmonie avec l’esprit rêveur de ce dernier cadeau musical d’Olivia Newton-John.

Alice Leroy