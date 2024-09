Muriel Robin déplore le manque d’hommage du cinéma français à Alain Delon

Dans une interview accordée à 20 Minutes, Muriel Robin a évoqué la saison 2 de « Master Crimes », sa série policière humoristique diffusée prochainement sur TF1, mais aussi son amitié avec Alain Delon et son regard sur l’homophobie dans le cinéma français.

Reprenant son rôle de Louise Arbus, professeure de criminologie, elle confie avoir pris grand plaisir à retrouver ce personnage : « Sur cette saison 2, tout va monter d’un cran. Les enquêtes policières sont plus tendues et tordues, le rire est encore davantage présent, dans l’écriture et dans le jeu. » Elle apprécie également de partager l’écran avec son épouse, Anne Le Nen, qui joue la capitaine Delandre : « C’est un plaisir de rester ensemble. Le temps passant, c’est ce que je préfère, c’est ma priorité dans ma vie. »

Muriel Robin a également exprimé sa profonde affection pour Alain Delon, avec qui elle entretient une amitié de longue date. « J’ai toujours vu en lui le petit garçon brisé. Je pense que beaucoup de femmes voulaient être dans les bras d’Alain, moi, je voulais le prendre dans mes bras pour le consoler, le faire rire », a-t-elle confié. Elle regrette cependant que « le cinéma ne lui a pas rendu à son départ l’hommage qu’il méritait », estimant que « c’est comme si le cinéma donnait plus d’importance à ce que l’on pourrait critiquer chez Delon ».

Abordant le sujet de l’homophobie dans le cinéma français, l’actrice a rappelé ses propos tenus l’an passé sur le manque de rôles de premier plan pour les acteurs et actrices homosexuels dont l’orientation est connue. « J’ai hâte de voir si demain un homme [gay] pourra… », a-t-elle déclaré, mentionnant son ami Vincent Dedienne comme une possible exception.

Concernant ses projets futurs, Muriel Robin a annoncé sa participation au film « Magistrate » aux côtés de Louise Bourgoin, ainsi que la préparation d’un long métrage intitulé « L’amour c’est l’amour », qu’elle espère réaliser en 2025. « J’aimerais le coréaliser avec Marwen Abdallah, parce qu’il est extraordinaire et que, pour un premier film, je choisis l’humilité », a-t-elle expliqué.

Alice Leroy