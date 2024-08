Mpox (Variole du singe) : le pape François prie pour les victimes et appelle à la solidarité mondiale

Ce dimanche 25 août, le pape François a exprimé pour la première fois sa préoccupation concernant les victimes du mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe. Lors de la prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican, il a souligné que ce virus constitue désormais une « urgence sanitaire mondiale » et a prié pour toutes les personnes infectées, en particulier celles en République Démocratique du Congo (RDC), durement touchée par la maladie.

Le souverain pontife a également exhorté les gouvernements et les industries privées à partager les traitements et la technologie nécessaires pour lutter contre le mpox, afin de garantir que « personne ne manque de soins médicaux adaptés ». Cette déclaration intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment déclaré l’épidémie comme une « urgence de santé publique de portée internationale », son plus haut niveau d’alerte.

Le mpox est une maladie virale qui se transmet de l’animal à l’homme, mais aussi entre humains par contact physique. Les symptômes incluent de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées. La recrudescence des cas en Afrique, particulièrement en RDC, ainsi qu’au Burundi, Kenya, Rwanda et Ouganda, a suscité une alerte internationale, marquant l’importance d’une réponse collective pour endiguer cette crise sanitaire mondiale.