Mpox : Aucun cas du nouveau variant recensé en France, le ministère de la Santé reste « mobilisé »

À ce jour, aucune personne n’a été diagnostiquée porteuse du nouveau variant du virus mpox en France, annonce le ministère de la Santé ce samedi 17 août. Alors que le système de santé français a été placé en « état de vigilance maximale », le ministre de la Santé a assuré qu’aucune contamination par le clade 1b, variant récemment identifié hors d’Afrique, n’a été détectée sur le territoire national. Le centre national de référence est néanmoins mobilisé pour surveiller les éventuelles contaminations et analyser les souches chez les patients suspectés d’être porteurs du virus.

Cette annonce intervient alors qu’un premier cas du variant clade 1b a été confirmé jeudi en Suède, une première en dehors du continent africain. Le ministère de la Santé estime néanmoins que le risque pour la population européenne demeure faible, selon les évaluations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Toutefois, il considère comme « probable » l’apparition de cas en France, auquel cas des mesures adaptées seront mises en œuvre pour contenir la propagation du virus.

Afin de prévenir une potentielle épidémie, les autorités françaises s’appuient sur plusieurs actions, dont la sensibilisation des populations les plus à risque, la mise en place d’une stratégie vaccinale réactive et préventive, ainsi que des moyens de diagnostic rapide. Le ministère souligne que, depuis l’épidémie de 2022, une stratégie de réponse efficace a été développée, incluant la prévention, le diagnostic, la prise en charge des cas et des contacts, ainsi que la vaccination.

Le virus mpox, également connu sous le nom de variole du singe, continue de circuler à un niveau faible en France, principalement sous sa forme clade 2. Aucun décès n’a été signalé dans le pays, et la plupart des cas rapportés entre janvier et juin 2024 ont été bénins. Face à cette situation, la France se prépare également à répondre aux éventuelles demandes de dons de vaccins et de traitements formulées par les autorités sanitaires européennes et internationales.

Alice Leroy