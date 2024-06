Motion de censure : Le RN reproche à LR son manque de courage

Le débat sur les motions de censure à l’Assemblée nationale a pris une tournure particulièrement tendue ce lundi. Alors que les députés discutaient des motions déposées par La France Insoumise (LFI) et le Rassemblement National (RN) Sébastien Chenu, vice-président du RN et de l’Assemblée nationale,, a interpellé les députés Les Républicains (LR), les exhortant à faire preuve de « courage politique ».

Sébastien Chenu a reproché aux députés LR de ne pas s’opposer suffisamment au gouvernement de Gabriel Attal. Il a souligné que les LR n’avaient soutenu qu’une seule des 32 motions de censure depuis 2022. « J’en appelle au courage politique, et à la liberté personnelle de chaque député. Il n’y a plus d’excuse, chers collègues, plus de virgule mal placée, de jour mal choisi, d’heure attendue, de météo électorale à redouter, » a-t-il déclaré.

Olivier Marleix, président du groupe LR, a répondu en critiquant la pertinence des motions de censure de LFI et du RN. « Le courage, ce n’est pas de lancer un énième pétard mouillé. Voter ces deux motions de censure n’aurait aucun sens, parce que, c’est peu de le dire, en matière de dépense publique, vous ne valez pas mieux les uns et les autres que le gouvernement, » a-t-il affirmé depuis la tribune.

Face aux critiques, Olivier Marleix a défendu la position de son groupe, insistant sur la gravité d’une motion de censure venant des Républicains. « Une motion de censure des Républicains ne serait pas un pétard mouillé comme celle d’aujourd’hui, mais ouvrirait nécessairement une crise politique dans notre pays, » a-t-il justifié. Cette stratégie, bien que critiquée par d’autres oppositions, est perçue comme une manière d’éviter une crise politique majeure qui pourrait conduire à une dissolution de l’Assemblée nationale, scénario défavorable pour LR.

Depuis plusieurs mois, LR agite la menace d’une motion de censure sans toutefois la déposer. En fin 2023, ils ont mis le gouvernement sous pression lors de l’examen de la loi sur l’immigration, finalement amendée en leur faveur. Ce lundi, Olivier Marleix a réitéré cette menace en affirmant que « la censure pour nous, ce n’est pas un jeu politique : ce sera notre arme pour défendre le pouvoir d’achat des Français. »

Cette posture n’a pas convaincu la présidente du groupe RN, Marine Le Pen, qui a vivement critiqué Olivier Marleix sur les réseaux sociaux. Sur X (anciennement Twitter), elle a écrit : « Pas un mot du président du groupe LR contre le Gouvernement et sa gestion désastreuse des finances publiques. En revanche, dix minutes contre le RN qui n’a aucune responsabilité dans la faillite du pays. Pour la 33e fois, LR sauve E. Macron. La fausse opposition ‘en marche’ ! »

Ainsi, le débat sur les motions de censure a mis en lumière les tensions et divergences au sein de l’opposition, chaque groupe tentant de se positionner face à un gouvernement sous le feu des critiques pour sa gestion budgétaire.