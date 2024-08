Mort de Patrice Laffont : France Télévisions annonce deux émissions hommage, les 14 août sur France 2 et le 13 septembre sur France 3

Ce mercredi 7 août, le monde de la télévision a eu la douleur d’apprendre la décès de Patrice Laffont, à 84 ans, suite à un malaise cardiaque. Plusieurs générations de Français pleurent celui qui a notamment présenté Des chiffres et des lettres, Fort Boyard ou encore Pyramide.

Suite à l’annonce du décès de Patrice Laffont, France Télévisions a publié un communiqué et annoncé deux soirées hommage à l’animateur.

Découvrez ici le communiqué de France Télévisions

France Télévisions a appris avec une immense émotion et une très grande tristesse le décès de Patrice Laffont, grand homme de télévision, figure emblématique du paysage audiovisuel public.

Il avait animé de nombreuses émissions sur France Télévisions, dont les emblématiques Des chiffres et des lettres, Fort Boyard et Pyramide. Son empreinte continue de vivre aujourd’hui sur nos plateaux et dans les foyers français.

Les antennes de France Télévisions rendent hommage à Patrice Laffont, pionnier des émissions de divertissement à la télévision, qui avait si bien su enchanter des générations de téléspectateurs.

Patrice Laffont avait participé il y a quelques semaines au tournage d’un numéro spécial de Fort Boyard, à l’occasion des 35 ans de l’émission. France Télévisions lui rend hommage en diffusant cette émission le 14 août à 21.10 surFrance 2.

Le 13 septembre à 21.10 sur France 3, une émission hommage reviendra sur l’immense carrière de Patrice Laffont, les émissions cultes qu’il a animées et l’empreinte qu’il a laissée.

Dès la rentrée, Les Enfants de la télé proposera également une émission autour de Patrice Laffont.