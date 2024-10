Mijo Beccaria, fondatrice de « Pomme d’Api » et pionnière de la presse jeunesse, s’est éteinte à 90 ans

Marie-Josèphe Beccaria, plus connue sous le nom de Mijo Beccaria, est décédée le 3 octobre 2024 à l’âge de 90 ans. Personnalité clé de la presse jeunesse en France, elle a créé le magazine Pomme d’Api en 1966, un titre qui a transformé la lecture des tout-petits. Conçue à l’origine avec son mari Yves Beccaria, l’idée de ce magazine était simple mais révolutionnaire : proposer un contenu adapté aux enfants de 3 à 7 ans, qu’ils sachent lire ou non. C’est ainsi que des personnages tels que Petit Ours Brun et Mimi Cracra sont nés, devenant rapidement des icônes de la littérature pour enfants.

L’engagement de Mijo Beccaria pour les jeunes lecteurs ne s’est pas arrêté à Pomme d’Api. Elle a également contribué à la création de nombreux autres titres emblématiques, qui continuent de faire partie de l’univers des enfants et des adolescents : J’aime lire pour les 7-12 ans, Astrapi pour les 7-11 ans, Okapi pour les 10-15 ans, et Phosphore pour les plus de 15 ans. À travers ces magazines, elle a su développer une approche novatrice de la presse jeunesse, basée sur le respect de l’enfant, l’éducation, et le plaisir de lire. En tant que directrice générale de Bayard Presse Jeune, elle a toujours mis un point d’honneur à écouter les besoins de ses lecteurs, devenant ainsi une figure incontournable du milieu éditorial pour enfants.

En plus de son travail d’éditrice, Mijo Beccaria a été active sur le plan social. Membre du comité consultatif en matière d’abus sexuels de la Conférence des évêques de France, elle a contribué à développer des outils pour mieux identifier et comprendre les violences faites aux enfants au sein de l’Église. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de l’édition jeunesse et auprès de toutes les générations qu’elle a touchées par ses publications. Sa dernière phrase lors de son départ du groupe Bayard résonne aujourd’hui comme un testament : « N’oubliez pas les enfants ».