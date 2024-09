Mort de Hassan Nasrallah : l’Iran promet de poursuivre la lutte contre Israël

L’Iran a réagi fermement à la mort de Hassan Nasrallah, leader emblématique du mouvement chiite terroriste libanais Hezbollah, tué vendredi lors d’une frappe israélienne sur son quartier général dans la banlieue sud de Beyrouth. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré samedi que « la ligne glorieuse du chef de la résistance se poursuivrait » en dépit de cette perte. Selon Kanani, les objectifs du Hezbollah, y compris la « libération de Qods (Jérusalem) », demeurent inchangés et seront poursuivis « si Dieu le veut ».

Le Hezbollah a confirmé la mort de son leader dans un communiqué, évoquant sa disparition comme celle d’un « martyr » ayant conduit la « marche de la résistance » pendant près de trois décennies. Pour Israël, cette opération représente un succès significatif : « Sa mort rend le monde plus sûr », a déclaré l’armée israélienne samedi.

Le décès de Nasrallah, figure clé de l’« axe de la résistance » contre Israël, alliance qui comprend l’Iran, le Hezbollah et d’autres groupes, marque un tournant pour le mouvement islamiste chiite, sans que les conséquences immédiates de sa disparition ne soient encore claires. Pour l’Iran, cependant, la disparition de Nasrallah ne change rien à la dynamique de résistance. Mohammad Javad Zarif, vice-président iranien, a exprimé ses condoléances et décrit Nasrallah comme un « symbole de la lutte contre l’oppression ».

En signe de deuil, un drapeau noir a été érigé au sanctuaire de l’imam Reza, principal lieu de culte chiite de l’Iran situé à Machhad, au nord-est du pays, rapporte l’agence de presse Tasnim.

Quant au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, il a dénoncé la « politique israélienne à courte vue » dans un message publié avant même la confirmation officielle de la mort de Nasrallah. Pour Khamenei et les dirigeants iraniens, la résistance contre Israël se poursuivra coûte que coûte.

La disparition de Nasrallah, personnalité influente et vétéran de la résistance, représente une perte importante pour le Hezbollah, qui reste néanmoins déterminé à maintenir sa ligne politique et militaire. Ce tournant majeur suscite des interrogations sur l’avenir du Hezbollah et de l’axe irano-libanais, alors que les tensions au Moyen-Orient restent vives et les conséquences de cette frappe israélienne sont encore incertaines.