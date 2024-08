Montée de l’extrême droite en Allemagne de l’Est : AfD proche de remporter des régions

Les élections régionales prévues le 1er septembre dans les Länder de Saxe et de Thuringe, dans l’est de l’Allemagne, pourraient voir un gain significatif pour l’Alternative für Deutschland (AfD), le parti d’extrême droite, avec des sondages prévoyant près de 20% des votes. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance où l’AfD a réussi à obtenir plusieurs postes de maire à travers la région, témoignant ainsi d’une acceptation plus large de leurs politiques parmi les électeurs locaux.

À Pirna, une ville de taille moyenne en Saxe, l’attrait du parti est évident avec l’élection d’un maire soutenu par l’extrême droite, soulignant un changement d’alignement politique. Les habitants expriment diverses raisons de soutenir l’AfD, allant du mécontentement vis-à-vis de la gestion actuelle des problèmes économiques comme la hausse des prix du carburant et de la nourriture, à des préoccupations sur le traitement préférentiel perçu des réfugiés et des migrants.

Les élections régionales en Thuringie montrent également une forte présence de l’AfD, dirigée par Björn Höcke, une figure connue pour ses vues d’extrême droite et surveillée par les services de renseignement allemands pour ses positions radicales. Malgré les étiquettes d' »extrémistes de droite », le parti gagne en traction, attirant un électorat diversifié frustré par les conditions socio-économiques actuelles et les politiques d’immigration.

Ces élections sont perçues comme un test crucial pour la démocratie allemande et pourraient indiquer un changement significatif dans les paysages politiques, notamment dans l’ancienne Allemagne de l’Est, où le désenchantement envers les partis traditionnels est élevé. Le résultat pourrait remodeler les dialogues politiques autour de l’immigration, de la sécurité nationale et de la politique économique en Allemagne, influençant le spectre politique européen plus large.