Montée de l’Antisémitisme : La communauté juive se tournent vers le RN

Face à une montée préoccupante des actes antisémites en France depuis le 7 octobre dernier, une partie de la communauté juive envisage de se tourner vers le Rassemblement national (RN) lors des prochaines élections législatives. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) rapporte une augmentation de plus de 1.000 % des actes antisémites depuis cette date, témoignant d’un sentiment d’insécurité croissant au sein de la communauté.

Lors des récentes manifestations contre l’antisémitisme, l’exaspération de la communauté juive était palpable. Un manifestant a exprimé cette frustration sur les ondes de CNEWS, déclarant : « On ne veut plus de circulaires, on veut des actes. »

Devant le manque de réponses perçues de la part de l’exécutif, certains membres de la communauté juive, comme l’avocat et écrivain Arno Klarsfeld, envisagent de voter pour le RN. Klarsfeld justifie ce choix en expliquant que, selon lui, La France Insoumise (LFI) incarne désormais l’extrême droite, tandis que le RN s’est transformé en une droite populiste ou populaire, apparaissant comme un défenseur des Juifs.

La journaliste Noémie Halioua, interviewée par CNEWS, souligne que cette inclination vers le RN est principalement motivée par des préoccupations de sécurité. Elle précise que certains considèrent que le RN de Jordan Bardella n’est plus le même parti que le Front national de Jean-Marie Le Pen. Ces électeurs perçoivent le RN comme une option plus protectrice face à la menace antisémite par rapport à LFI.

Ainsi, face à la hausse des violences antisémites et au sentiment de ne pas être suffisamment protégée, une partie de la communauté juive en France semble prête à se tourner vers le RN, espérant y trouver une réponse plus ferme et sécurisante à leurs inquiétudes.