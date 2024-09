Monsieur Aznavour : Tahar Rahim se glisse dans la peau du légendaire chanteur

Dans le très attendu biopic « Monsieur Aznavour », réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, Tahar Rahim incarne le légendaire chanteur Charles Aznavour. À quelques semaines de la sortie du film, prévue pour le 23 octobre, l’acteur de 43 ans s’est confié sur le processus de transformation qui l’a amené à endosser ce rôle emblématique.

Un défi de ressemblance

Pour incarner Charles Aznavour, Tahar Rahim a dû relever un défi de taille : ressembler à l’un des chanteurs les plus célèbres du XXe siècle, tout en évitant de se cacher derrière un masque de maquillage trop envahissant. « Je n’avais pas envie d’être ultra-grimé », explique l’acteur, qui a opté pour des prothèses discrètes afin de conserver l’expressivité de son visage. Sous la supervision de Pierre-Olivier Persin, prothésiste, et Kaatje Van Damme, maquilleuse, Rahim a progressivement pris les traits d’Aznavour, un processus qui s’est avéré aussi minutieux que nécessaire. « La maquilleuse n’a rien lâché », se souvient-il, ajoutant que ces ajustements subtils ont été cruciaux pour atteindre une ressemblance convaincante.

Un travail sur la voix et la gestuelle

Au-delà de l’apparence physique, Rahim a également dû s’approprier la voix et les gestes du chanteur. « Je craignais beaucoup de devoir modifier ma voix », avoue-t-il. Cependant, grâce à un travail intensif d’écoute d’interviews, de films, et de documents personnels fournis par la famille Aznavour, l’acteur a réussi à capturer l’essence vocale de l’artiste. En parallèle, il a consacré six mois à perfectionner son chant, s’entraînant huit heures par semaine, un effort qui a porté ses fruits puisque plusieurs enregistrements ont dû être refaits pour refléter ses progrès.

Un rôle proposé par surprise

Tahar Rahim, proche des réalisateurs Mehdi Idir et Grand Corps Malade, ne s’attendait pas à se voir offrir le rôle principal. Initialement, il discutait du projet avec eux sans envisager qu’il pourrait incarner Aznavour. Ce n’est qu’après avoir été directement approché par les deux cinéastes qu’il a accepté le défi, motivé par l’amour du risque et du challenge.

Des parallèles avec sa propre vie

Bien qu’il ne voyait au départ aucun point commun avec Aznavour, l’acteur belfortain a découvert des similitudes en plongeant dans la vie du chanteur. Tous deux sont enfants d’immigrés et partagent une passion pour l’effacement des frontières culturelles et linguistiques. Cependant, une différence majeure les sépare : tandis qu’Aznavour a souvent sacrifié sa vie de famille pour sa carrière, Rahim affirme qu’il ne ferait jamais ce choix. Malgré tout, il comprend le désir profond du chanteur de protéger sa famille, une motivation qui l’a aidé à se connecter avec le personnage.

Avec « Monsieur Aznavour », Tahar Rahim offre une performance qui promet d’être aussi émouvante que fidèle, un hommage à un artiste qui a marqué des générations. Le public pourra juger de cette transformation lorsqu’il découvrira le film en salles le 23 octobre.