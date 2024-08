Mireille Mathieu absente de la cérémonie d’ouverture des JO : boudée par l’Elysée pour raison politique ?

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, tenue le 26 juillet dernier, a laissé un goût amer à certains admirateurs de Mireille Mathieu. La chanteuse emblématique, figure incontournable de la chanson française, était absente de cet événement historique. Dans une interview accordée à Nice Matin, l’artiste de 78 ans a confié son regret de ne pas avoir été sollicitée pour interpréter l’une de ses célèbres chansons, notamment « L’Hymne à l’amour » d’Édith Piaf, repris lors de la cérémonie par Céline Dion. « Personne ne m’a contactée », déclare-t-elle avec une pointe de déception.

Mireille Mathieu a également évoqué des rumeurs concernant son absence, qui serait liée à sa prétendue proximité avec Vladimir Poutine. La chanteuse a rejeté fermement cette hypothèse, expliquant que son lien avec la Russie s’est toujours limité à son amour pour le peuple russe et ses performances dans le cadre officiel, notamment au Kremlin. Elle a souligné que sa rencontre avec le président russe n’était rien de plus que la conséquence naturelle de ses concerts dans des lieux de prestige. « Si les organisateurs n’ont pas envie, ils n’ont pas envie… C’est leur choix », a-t-elle conclu, prenant du recul face à cette situation.

Malgré cette absence marquante, Mireille Mathieu continue de recevoir des honneurs. Elle était récemment invitée à un dîner d’État à l’Élysée en l’honneur de Xi Jinping. Toutefois, elle précise que cette invitation venait directement du président chinois et non de l’entourage d’Emmanuel Macron. Un détail qui n’enlève rien à la reconnaissance internationale dont elle bénéficie toujours. En attendant, Mireille Mathieu prépare son retour sur scène avec trois concerts prévus à l’Olympia en octobre 2025 et la sortie d’un triple best-of, montrant que sa carrière est loin d’être derrière elle.

Alice Leroy