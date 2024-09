Mika, parrain engagé du Téléthon 2024 pour la lutte contre les maladies rares

Le célèbre chanteur Mika, interprète de titres comme Relax, Take It Easy et Apocalypse Calypso, sera le parrain de l’édition 2024 du Téléthon, prévue les 29 et 30 novembre. L’artiste libano-britannique succède à Vianney, parrain de l’événement en 2023. Depuis 1987, ce marathon télévisuel, diffusé par France Télévisions, mobilise des centaines de milliers de bénévoles et de donateurs pour financer la recherche contre les maladies génétiques rares.

Dans un communiqué, Mika a exprimé son admiration pour l’engagement des équipes et du public autour du Téléthon : « La recherche avance et des enfants vivent grâce au travail extraordinaire de chacun. » Le chanteur a également souligné l’importance de poursuivre les efforts pour ceux qui n’ont pas encore accès à des traitements.

L’édition 2023, parrainée par Vianney, avait permis de récolter près de 93 millions d’euros, le meilleur résultat depuis 2016. Plus de 200 000 bénévoles avaient été mobilisés à travers plus de 10 000 communes.

Mika a précisé dans une interview qu’il s’investirait pleinement dans le Téléthon, ayant mis fin à ses projets télévisuels en France pour l’année. « Si on le fait, il faut le faire à 100 % », a-t-il déclaré, tout en lançant un appel à ses amis du monde de la musique, du cinéma et du sport pour qu’ils le rejoignent dans cet engagement.

L’événement caritatif, symbole de solidarité nationale, est un rendez-vous majeur pour soutenir la recherche sur les maladies rares et offrir de l’espoir à des milliers de familles.