Michel Drucker revient avec une 27ème saison de « Vivement Dimanche » : Découvrez les nouveautés de cette année

Après une absence marquée par des soucis de santé, Michel Drucker, 82 ans, fait un retour en grande pompe sur France 3 avec la 27ème saison de son célèbre talk-show « Vivement Dimanche ». Malgré une récente opération cardiaque, l’animateur reste en pleine forme et prêt à apporter de nombreuses innovations à son émission emblématique.

Un format élargi et de nouveaux visages

Cette nouvelle saison, débutée le 15 septembre, voit « Vivement Dimanche » s’étendre d’une demi-heure supplémentaire, passant désormais de 13h30 à 15h30. Cette extension permet d’enrichir le contenu de l’émission avec davantage d’invités et de segments variés. L’équipe habituelle composée de Viktor Vincent, David Jarre et Emmanuel Chaunu accueille un nouveau chroniqueur : Nelson Monfort. Le célèbre commentateur sportif, connu pour ses chroniques aux Jeux Olympiques, apportera son expertise et sa touche personnelle toutes les deux semaines, bénéficiant d’une totale liberté créative.

Michel Drucker ne se contente pas de son émission phare. Dans une interview accordée au Parisien/Aujourd’hui en France, il a dévoilé plusieurs projets pour la saison 2024/2025. Il animera un prime time en collaboration avec Anne-Elisabeth Lemoine, dédié à rendre hommage au travail des infirmières. Par ailleurs, une nouvelle émission intitulée « Ma mère, mon père et Michel Drucker » verra le présentateur retrouver les parents de diverses célébrités, offrant un regard intime sur la vie des artistes.

Un plateau renouvelé et des hommages émouvants

En raison de rénovations au Studio Gabriel, « Vivement Dimanche » s’installe désormais aux Studios Rive Gauche, assurant ainsi une continuité dans la qualité de l’émission. Le premier épisode de cette saison mettra à l’honneur les comédiens de la pièce de théâtre « Le Duplex » avec Annie Duperey, Pascal Légitimus, Corinne Touzet et Francis Perrin. Michel accueillera également Olivier de Benoist et Daniel Auteuil dès le 15 septembre à 13h30.

Les hommages aux personnalités disparues continuent d’être une tradition forte de l’émission. Cette saison, Michel Drucker rendra hommage à Lino Ventura avec la participation de Claude Lelouch et Françoise Fabian, à Daniel Balavoine aux côtés de Louis Chedid, et à Dalida avec la présence d’Orlando, son frère. Un segment spécial est également dédié à Théo Curin, ex-nageur quadri-amputé et nouveau présentateur du jeu « Slam » sur France 3, ainsi qu’à Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Retour sur scène et projets littéraires

Au-delà de la télévision, Michel Drucker prépare son grand retour sur scène en 2026 avec son spectacle « De vous à moi », interrompu en 2023 suite à une nouvelle opération cardiaque. De plus, il travaille sur un ouvrage intitulé provisoirement « Avec le temps », qui explorera sa longue carrière et sa passion pour l’animation.

Avec cette 27ème saison, Michel Drucker confirme son statut d’indétrônable figure de la télévision française. Entre nouvelles collaborations, élargissement du format et projets personnels, « Vivement Dimanche » s’annonce plus riche et diversifié que jamais. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des moments inoubliables et à la même énergie communicative qui a fait le succès de l’émission au fil des années.