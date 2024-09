Michel Barnier, la nouvelle personnalité politique préférée des Français

Nommé à Matignon il y a seulement deux semaines, Michel Barnier s’impose déjà en tête du baromètre des personnalités politiques préférées des Français, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio publié ce mardi. Avec 57 % d’opinions favorables, le nouveau Premier ministre surpasse ses prédécesseurs Édouard Philippe, Gabriel Attal et Jean Castex. Ce score exceptionnel illustre un véritable « effet nomination », bien que Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop, souligne que la situation politique actuelle ne permet pas de parler d’un état de grâce.

Une sympathie généralisée

Le parcours de Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit et figure emblématique des Républicains, semble lui valoir une bienveillance générale, voire un courant de sympathie. Selon l’étude, le Savoyard séduit dans presque toutes les catégories de la population, recevant le soutien des sympathisants de droite ainsi que du Rassemblement national. Il est également bien perçu par une partie du bloc central, y compris certains socialistes et communistes. Cependant, il rencontre des résistances auprès des électeurs de La France insoumise et des écologistes.

Devant Philippe et Attal, Macron en déclin

Barnier surpasse dans ce classement trois anciens Premiers ministres : Édouard Philippe (55 %), Gabriel Attal (54 %) et Jean Castex (54 %). Bernard Cazeneuve, autrefois pressenti pour revenir à Matignon, récolte pour sa part 48 % d’opinions favorables, au même titre que l’ancienne ministre de la Culture Rachida Dati et l’ex-président François Hollande.

La performance de Michel Barnier contraste avec celle d’Emmanuel Macron, qui se retrouve à une modeste 44ᵉ place avec seulement 31 % d’avis positifs, son plus bas score dans ce type de sondage. Cette chute de popularité, malgré une légère remontée (+4 points), reflète la désaffection croissante du public à l’égard du président.

Malgré cette popularité croissante, le nouveau Premier ministre fait face à un défi de taille : gouverner sans majorité claire à l’Assemblée nationale. Ce contexte politique compliqué pourrait vite éroder le capital de sympathie dont il bénéficie actuellement, notamment à l’approche de l’annonce de la composition de son gouvernement.

En seulement deux semaines, Michel Barnier a su capter l’attention et gagner la confiance d’une majorité de Français. Reste à savoir si cette « Barniermania » pourra résister aux turbulences politiques à venir.