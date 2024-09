Michel Barnier consulte ce week-end pour former son gouvernement : qui fera partie du prochain exécutif ?

Le chef du gouvernement Michel Barnier, en pleine préparation de la formation de son gouvernement, a intensifié ses consultations en recevant vendredi à Matignon l’ancien ministre Jean-Louis Borloo, selon des sources concordantes. Parallèlement, le Premier ministre a déjeuné pendant deux heures avec le président Emmanuel Macron à l’Élysée.

Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, de l’Emploi puis de l’Écologie sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et ardent défenseur des banlieues, a été reçu pendant une heure et demie par Michel Barnier à 16h. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations menées par le chef du gouvernement en vue de constituer une équipe ministérielle « la semaine prochaine ».

Un gouvernement de « rassemblement » en préparation

Après avoir rencontré les représentants des trois composantes de l’ex-majorité—Renaissance, Horizons et MoDem—ainsi que ceux de la droite, Michel Barnier s’apprête à contacter à partir de ce week-end les personnalités susceptibles de rejoindre son gouvernement. Selon son entourage, le Premier ministre profitera de ces deux jours pour définir les périmètres des différents ministères.

Le chef du gouvernement ambitionne de former un exécutif « équilibré » et « pluriel », où « chacun aura sa place ». La droite républicaine espère obtenir entre un quart et un tiers des portefeuilles ministériels, y compris un ou deux ministères régaliens. L’Intérieur est particulièrement convoité, avec des noms comme Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau évoqués, bien que ces derniers soient considérés comme trop à droite par les centristes. Annie Genevard est également citée pour le ministère de l’Éducation.

La coalition présidentielle et les défis du rassemblement

La coalition présidentielle semble bien positionnée pour intégrer le futur gouvernement. Sylvain Maillard, député Renaissance, a réaffirmé le soutien de la coalition au Premier ministre. Cependant, le rapprochement avec la gauche s’annonce plus complexe. Le Nouveau Front Populaire (NFP) a déjà déclaré qu’aucun de ses membres ne se joindrait au gouvernement, compliquant la volonté de Michel Barnier de constituer une équipe véritablement transpartisane.

Plusieurs anciens ministres démissionnaires pourraient être reconduits, notamment ceux issus de la droite comme Rachida Dati, pressentie pour le poste de porte-parole, Catherine Vautrin ou Aurore Bergé. Pour les postes stratégiques de la Défense et des Affaires étrangères, domaines réservés du chef de l’État, les noms de Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin sont avancés. Hubert Védrine, homme de gauche et ancien ministre des Affaires étrangères, serait également en lice pour le Quai d’Orsay. Par ailleurs, l’ancienne Première ministre aurait reçu une proposition pour le ministère de la Défense.

Après des consultations intensives, Michel Barnier s’apprête à finaliser la composition de son gouvernement. Les prochains jours seront décisifs pour déterminer le visage du nouvel exécutif, qui devra répondre aux défis politiques actuels tout en respectant l’équilibre des forces en présence. L’annonce officielle est attendue pour la semaine prochaine, marquant une nouvelle étape dans la vie politique française.