Michael Bisping, star du MMA, victime d’une tentative de vol à Paris. Kim Kardashian, Rihanna, Naomi Campbell : ces autres personnalités victimes d’agressions en visitant la France

Hier, l’ancien champion de MMA Michael Bisping a fait le buzz sur les réseaux sociaux en dévoilant la tentative de vol dont sa femme a été victime lors de son voyage à Paris. En visite au château de Versailles, la star britannique a publié une vidéo sur X dans laquelle il explique qu’un voleur a tenté de dérober le sac à main de sa femme. Pas de chance pour le délinquant, Michael Bisping, champion de l’UFC, ne s’est pas laissé faire et a donné une leçon de vie au voleur, reparti bredouille.

Some little shit snatched Rebecca’s bag. Not on my watch 😂 pic.twitter.com/P41yBNs2V2 — michael (@bisping) October 1, 2024

Si les choses se sont bien terminées pour Michael Bisping, ce n’est pas la première fois que des personnalités subissent une telle mésaventure lors de leur passage en France, et en particulier Paris. Certaines célébrités, à l’image de Kim kardashian, Courtney Love, Rihanna ou encore Naomi Campbell ont ainsi été victimes d’agressions ou de vols, parfois avec violence. Entrevue a fait la liste de ces faits divers pas comme les autres…

Kim Kardashian

À trop exposer sa richesse sur les réseaux sociaux, la bimbo a fini par attiser les convoitises. Tandis qu’elle séjourne dans la capitale française pour la Fashion Week, Kim Kardashian a été victime d’un braquage à l’hôtel de Pourtalès, rue Tronchet, dans le 8e arrondissement, la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Les caméras de surveillance ont permis d’établir le scénario du braquage. À 2 h 19, trois individus arrivent à vélo rue Tronchet. Équipés de gilets fluo, ils semblent jouer le rôle de guetteurs. Quinze minutes plus tard, trois autres hommes cagoulés arrivent à pied, se faisant passer pour des policiers auprès du veilleur de nuit. Ce dernier est menacé avec une arme de poing pour qu’il conduise les individus jusqu’à l’appartement de la starlette…

Kim Kardashian, vêtue d’un simple peignoir, est menacée d’une arme et ligotée dans la salle de bains. Choquée, elle indique alors à ses agresseurs où se trouve une bague, estimée à 4 millions d’euros, qu’elle avait arborée sur Instagram quelques jours plus tôt. Les individus s’emparent également d’un coffret contenant des bijoux d’une valeur de 5 millions d’euros. À 3 h 07, les voleurs s’enfuient, rejoints peu après par leurs complices à vélo, emportant donc avec eux plus de 9 millions d’euros de butin. Le 12 octobre, l’un des bijoux volés a été retrouvé par hasard sur un trottoir, à proximité de la rue Tronchet. Le pendentif – une croix en platine sertie de diamants estimée à 30 000 euros – a été ramassé par une femme qui se rendait sur son lieu de travail

Sur le moment, aucun ADN exploitable n’a été décelé sur le bijou perdu par les malfaiteurs, mais plusieurs profils ADN retrouvés dans l’appartement. La star américaine – qui a confié à son entourage avoir eu très peur de se faire violer – a promis qu’elle n’étalerait plus sa richesse sur les réseaux sociaux. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a affiché son soutien à Kim Kardashian, disant qu’elle serait toujours la bienvenue. Le procès des malfaiteurs présumés renvoyés aux assises se tiendra à Paris du 28 avril au 23 mai 2025.

Courtney Love

En juin 2016, Courtney Love, l’ex-femme de Kurt Cobain, arrive à Paris durant la grève des taxis. Victime d’une agression, elle tweete : « On a été pris au piège, ils ont pris notre chauffeur en otage. Ils ont frappé la voiture avec des barres de fer. C’est ça la France ? Je suis plus en sécurité à Bagdad. » Elle en appelle même à François Hollande, avant d’être « sauvée » par une moto-taxi.

Cameron Diaz

La star n’est pas fan de Paris. Dans d’une interview à Première, elle déclarait en effet : « À Paris je me faisais sans cesse accrocher par les Arabes, ils me bousculaient, me jetaient à terre, ce genre de choses. C’est de la pourriture. Il faut toujours être sur ses gardes dans le métro de Paris. Ce genre de personnes, ça ne me ferait rien de les voir glisser sur les rails. » Des propos honteux et racistes que les faits dont elle se dit victime ne justifient pas…

Naomi Campbell

Le 21 novembre 2013, le mannequin attend un taxi dans le 4e arrondissement de Paris. Elle est alors victime d’une tentative de vol par deux hommes en scooter, qui renversent son sac mais repartent bredouilles. Suite à cet incident, le compagnon du top model décide de renforcer sa sécurité. Mais, heureusement, plus de peur que de mal…

Rihanna

Rihanna vient régulièrement à Paris. Mais ça ne se passe pas toujours bien. En 2012, alors qu’elle doit chanter au concert de Coldplay, ses fans lui tombent dessus du côté de la gare du Nord. Elle se plaint alors sur les réseaux sociaux, déclarant : « Les Français sont des putains de tarés !!! », ajoutant que ses fans de Paris sont « incontrôlables »…

Axl Rose

Le 5 juin 2012, Axl Rose, le chan­teur emblématique des Guns N’ Roses, donne un concert à Bercy. Pendant le show, 200 000 dollars de bijoux lui sont dérobés dans sa loge. Finalement, le coupable, une femme, lui restituera ses biens.

Astrid de Belgique

Le 2 juin 2016, Astrid, sœur du roi Philippe de Belgique, est victime d’un vol à la portière alors qu’elle se trouve sur l’A86, à Aubervilliers. Elle se fait dérober son sac, qui contenait 2 000 euros et ses papiers d’identité.

Famille royale saoudienne

En août 2016, un membre de la famille royale saoudienne dépose plainte à Paris pour le vol avec violence d’une montre d’une valeur de 1 million d’euros. En 2014, déjà, le prince Abdul Aziz Ben Fahd s’était fait braquer et délesté de 250 000 euros.