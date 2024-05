EXCLU – Scandale dans le cinéma français : rumeur ou séisme ? La liste des 10 personnalités citées (mais à ce jour innocentes)

Le cinéma français est-il sur le point d’imploser ? La question est actuellement sur toutes les lèvres, avec de nombreuses rumeurs qui circulent dans le milieu du cinéma et sur les réseaux sociaux.

À l’approche du Festival de Cannes, un #MeToo impliquant des acteurs, producteurs et réalisateurs du cinéma français serait en effet sur le point d’être révélé, et provoquerait une grosse panique dans tout le milieu.

Alors que la dernière cérémonie des César avait été marquée par l’intervention de Judith Godrèche, qui accusait le cinéma français de taire les scandales sexuels et qui avait lancé un appel aux victimes pour qu’elles parlent, des révélations seraient sur le point d’être divulguées, et toucheraient de très gros noms du cinéma.

D’après les premières informations qui circulent sur les réseaux sociaux, 10 personnalités seraient cités et présents sur la « liste rouge » du cinéma français. Si de nombreux médias parlent de cette liste, dont ils connaissent le contenu, à l’image de Cyril Hanouna hier soir dans TPMP!, aucun d’entre eux n’ose citer les noms. À Entrevue, nous prenons le parti de révéler cette liste. Si à ce jour toutes les personnalités y figurant sont présumées innocentes, les médias ont trop longtemps été accusés de complicité et d’étouffer certains scandales. Judith Godrèche a accusé le milieu de se taire lors de la cérémonie des César, et à notre sens, son appel ne peut être ignoré…

La liste des 10 personnalités qui seraient impliquées est connue dans le milieu est donc la suivante : Thomas Langmann, Dominique Besnehard, Pierre Niney, Guillaume Canet, Jean Dujardin et Gilles Lellouche ( cela pourrait concerner le film qu’ils ont produit ensemble il y a une dizaine d’années ) Franck Gastambide, Jean-Paul Rouve, Raphaël Quenard et Hugo Sélignac.

Si certains noms ne sont pas une surprise dans le milieu, et deux en particulier, d’autres peuvent paraître plus surprenants. Attention, nous rappelons qu’à l’heure qu’il est, toutes les personnalités présentes sur cette liste sont présumées innocentes, et aucune n’est encore inquiétée par la justice dans le cadre de ce nouveau scandale. Une seule certitude: soit les rumeurs qui circulent sont diffamatoires, soit elles se confirment, et c’est la quasi-mort du cinéma français, qui aurait bien du mal à se relever d’un tel séisme…