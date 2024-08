Mercato – Un ancien marseillais signe à Paris !

Cela restera parmi les gros coups de ce mercato d’été 2024. Le Paris FC a de grandes ambitions et souhaite rapidement monter en Ligue 1. Pour cela, le club parisien, dans l’ombre du grand Paris-SG, s’active énormément sur le marché des transferts. Au point de ne pas hésiter à faire signer un ancien marseillais.

Passé avec succès par Sassuolo ou la Fiorentina en Serie A italienne les saisons précédentes (115 matchs), Maxime Lopez est surtout connu en France pour ses débuts à l’Olympique de Marseille. Un minot, un vrai, à l’aise techniquement et heureux dans une équipe collective.

À 26 ans, certains auraient pensé qu’il évoluerait dans un club habitué aux joutes européennes. Pas du tout. Du haut de son 1m67, Maxime Lopez a choisi un rebond particulier pour sa carrière : À Paris et en Ligue 2 !

Si le Paris FC a eu le nez fin, faisant venir là un joueur habitué au plus haut niveau, le président Ferracci a su séduire le joueur car… son grand frère, Julien, 32 ans, évolue déjà au club . Les arguments étaient tout trouvés.

À lui « muscler son jeu » pour ne pas subir face à la densité physique permanente de cette rude deuxième division.

Maxime Lopez vient de signer un contrat jusqu’en 2027. Il n’y aurait aucune indemnité de transfert, uniquement un pourcentage à la revente à reverser à Sassuolo.

Après un tel mercato d’été, le Paris FC figure parmi les grands favoris pour la montée en Ligue 1. Le directeur sportif, François Ferracci, s’est déclaré heureux de ce transfert bouclé en toute fin de mercato : « Je suis très heureux que Maxime nous rejoigne, c’est une histoire particulière. Il correspond à ce qu’on recherche sur beaucoup d’aspects et je pense qu’il s’intégrera bien dans le projet de jeu de Stéphane. Il a compris notre projet à moyen terme et il va apporter son talent et son expérience à ce groupe qui en a déjà.«