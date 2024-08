Menaces de mort contre les responsables de l’Arcom : une enquête ouverte

Les responsables de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) sont sous le choc après avoir reçu des menaces de mort explicites dans un courrier anonyme. Selon les informations obtenues par RMC, cette lettre, reçue le 31 juillet 2024, commence par « On va tous vous tuer » et contient des insultes et menaces visant non seulement les responsables de l’Arcom, mais aussi leurs familles.

Le courrier, signé par un groupe se faisant appeler « Les Gilets noirs », dénonce un supposé « régime stalinien » en France. Bien que la lettre ne le mentionne pas explicitement, les menaces semblent liées à la récente décision de l’Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de la chaîne C8, une annonce faite une semaine avant la réception du courrier.

Immédiatement après la réception de cette lettre, l’Arcom a déposé plainte. Le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’une enquête pour « menaces de mort ». La Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne a été chargée des investigations.

Un porte-parole de l’Arcom a déclaré à RMC : « Nous avons porté plainte comme nous le faisons systématiquement quand nous recevons des lettres de menace de ce type. »

Cette situation intervient dans un contexte déjà tendu pour C8. La chaîne, qui perdra sa fréquence TNT en 2025, a suscité des réactions variées parmi le public. Certains fans de l’émission « Touche Pas à Mon Poste » ont exprimé leur immense déception, tandis que d’autres ont critiqué cette décision comme un manque de pluralisme dans le paysage audiovisuel français.

Hector M.