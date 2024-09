« Même ma grand-mère aurait pu faire le transfert de Kylian Mbappé au Real », Grégoire Akcelrod s’en prend aux familles qui font le travail d’agent de joueurs

L’agent FIFA Grégoire Akcelrod est agacé. Il s’est confié au journaliste d’Entrevue, Thibaud Vézirian, sur les malversations qui ont lieu dans les coulisses du football.

Auteur d’un post LinkedIn vindicatif au sujet du transfert d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille, Grégoire Akcelrod s’était fait remonter les bretelles par certains supporters de l’OM, vexés de voir qu’il traitait leur club comme un club de second plan. L’agent FIFA a souhaité préciser le fonds de sa pensée.

« Adrien Rabiot, si j’avais été son agent, je n’aurais pas accepté qu’il signe dans de telles conditions« , explique-t-il, tout en révélant ensuite les montants des offres de l’Atletico de Madrid, du Milan et de West Ham. Pour lui, c’est donc un « échec de signer à Marseille, sportivement on ne peut pas dire que ce soit une progression, et financièrement non plus« .

« Si Adrien Rabiot n’est pas joueur de football professionnel mais travaille au McDo, est-ce que sa mère va venir pour l’entretien d’embauche ?« , tente-t-il comme comparaison. « Nous, dans le foot, on accepte tout !« .

Grégoire Akcelrod dénonce par la suite le fonctionnement des familles, là auprès des joueurs uniquement tout va bien. « Même ma grand-mère aurait pu réaliser le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid« , s’emporte l’agent, en s’en prenant cette fois à Fayza Lamari, la mère du capitaine des Bleus.

Mère ou agent, faut-il choisir ? C’est ce que pense Grégoire Akcelrod. « La famille, c’est les premiers arnaqueurs des joueurs !« .

L’agent de 42 ans dévoile pour finir quelques anecdotes sur l’agent de plusieurs joueurs des Bleus, dont il n’a pas voulu dévoiler le nom. Selon lui, il ne s’intéresserait qu’au domaine financier, se moquant des intérêts sportifs, tout en séduisant ses joueurs en leur proposant des escorts girls.