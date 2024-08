Mélenchon propose un gouvernement sans LFI : défi aux macronistes et à la droite

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), a lancé une proposition inattendue ce samedi lors d’une interview au JT TF1. Il a demandé au camp présidentiel d’Emmanuel Macron et à la droite s’ils censureraient un gouvernement dirigé par Lucie Castets, dépourvu de ministres LFI. Cette initiative vise à tester la sincérité du bloc central, qui avait, la veille, exprimé son refus catégorique d’intégrer des ministres LFI dans un futur gouvernement.

Lors des consultations menées par Emmanuel Macron à l’Élysée vendredi, un consensus semblait émerger parmi les partis du bloc central et les Républicains (LR) : aucun ministre LFI ne serait toléré dans la future équipe gouvernementale. Cette prise de position a conduit Mélenchon à interroger publiquement les dirigeants de ces partis, les mettant face à un dilemme. « Le gouvernement de Lucie Castets, s’il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d’appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives ? » a-t-il déclaré. En posant cette question, Mélenchon cherche à montrer que le rejet de LFI par le bloc central ne repose pas seulement sur des questions de personnes, mais sur un désaccord fondamental avec le programme politique de la coalition de gauche NFP.

Macron à la recherche d’un nouveau Premier ministre

Depuis six semaines, Emmanuel Macron mène des consultations pour désigner un nouveau Premier ministre, suite aux élections législatives où la coalition de gauche NFP est arrivée en tête en nombre de sièges, bien qu’elle soit loin de la majorité absolue. Parmi les candidats potentiels pour Matignon, Lucie Castets, désignée par le NFP, a déjà rencontré le président. Elle s’est dite prête à « construire des coalitions », tout en soulignant la lucidité de Macron sur la nécessité d’un changement d’orientation politique.

Cependant, les partis du bloc central et LR ont fermement averti qu’ils censureraient tout gouvernement comprenant des ministres de LFI, ce qui complique les négociations. Face à ces défis, Macron explore aussi des options au sein de la droite, évoquant des noms comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, et David Lisnard pour le poste de Premier ministre.

Une situation politique incertaine

Les consultations se poursuivent avec les rencontres prévues entre Macron et les leaders du Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ainsi que leur allié Éric Ciotti. Le président devrait également s’entretenir avec les présidents des deux chambres parlementaires, Yaël Braun-Pivet (Assemblée nationale) et Gérard Larcher (Sénat), afin de poursuivre les discussions.

Alors que le Premier ministre Gabriel Attal est démissionnaire depuis le 16 juillet, aucun calendrier clair pour la nomination de son successeur n’a été annoncé. Macron pourrait aussi choisir de s’adresser directement aux Français pour expliquer les démarches entreprises lors de ces consultations, dans un contexte politique où les équilibres restent particulièrement fragiles.