Mélenchon légitime la « purge » de Corbière et Garrido

Jean-Luc Mélenchon a récemment pris la parole pour justifier le retrait des investitures de Raquel Garrido et Alexis Corbière par le Nouveau Front populaire. L’ancien leader de La France Insoumise a répondu aux critiques concernant les décisions d’investiture qui ont laissé certains cadres de LFI sans soutien.

Lors d’une interview au journal 20 minutes, Jean-Luc Mélenchon a salué le sens des responsabilités et l’unité démontrée par les forces de gauche face aux enjeux électoraux. Il a affirmé que l’accord signé avec les partenaires du Nouveau Front populaire, malgré les concessions de 130 circonscriptions, reste solide et nécessaire pour élargir les candidatures aux militants syndicaux et associatifs.

🔴INTERVIEW EXCLUSIVE @20Minutes // @JLMelenchon s'exprime pour la première fois depuis la signature de l'accord du Front populaire ET depuis la polémiques sur les investitures LFI : "Les investitures à vie n'existent pas." https://t.co/jgVRQa37mV pic.twitter.com/AYiITZevbu — Rachel Garrat-Valcarcel (@Ra_GarVal) June 15, 2024

Interrogé sur les accusations de « purge » et le soutien sélectif aux députés sortants, Mélenchon a mis en garde contre les jeux politiques dangereux. Il a insisté sur l’importance de la cohérence politique et de la loyauté au sein du premier groupe parlementaire de gauche pour gouverner efficacement.

Mélenchon a également adressé une mise en garde contre l’usage de termes blessants et les menaces de dissidence, soulignant que de telles actions pourraient nuire à l’unité et à la réussite collective du Front populaire.

En conclusion, Mélenchon a légitimé les décisions d’investiture, y compris le retrait de Corbière et Garrido, en rappelant la nécessité de renouveler les candidatures et de rester fidèle aux engagements pris avec les partenaires politiques.

Hector M.