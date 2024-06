Mélenchon dénonce les proposition du candidat juif religieux Sigoura

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), a vivement critiqué la candidature de Benjamin Sigoura dans la huitième circonscription des Français établis hors de France (circonscription qui comprend Israël). Sigoura, qui se présente comme un « candidat juif religieux déterminé à éradiquer l’antisémitisme, défendre les Juifs et Israël », propose des mesures radicales, telles que la création de « milices communautaires armées » pour protéger les juifs de France.

Mélenchon a tweeté : « Proposer de créer des milices armées ethniques religieuses ou autre est interdit en France. En faire la propagande aussi. Pourquoi a-t-on accepté la diffusion de ce matériel électoral ? »

Proposer de créer des milices armées ethniques religieuses ou autre est interdit en France. En faire la propagande aussi. Pourquoi a-t-on accepté la diffusion de ce matériel électoral ?



👉 https://t.co/CnVV8MpgcF https://t.co/PdDZoYoKYS — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 18, 2024

Les propositions de Benjamin Sigoura incluent également l’enseignement obligatoire de l’histoire juive et d’Israël dans les écoles, des peines maximales pour les crimes antisémites, et la promotion de la culture juive et israélienne. Ces mesures, perçues comme extrémistes et anticonstitutionnelles, ont suscité une vive polémique dans le débat public.

Hector M.