Mélenchon affirme que l’antisémitisme est résiduel en France : des chiffres contredisent ses propos

Le fondateur de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a publié une note de blog le dimanche 2 juin dans laquelle il déclare que l’antisémitisme en France reste « résiduel » et « totalement absent des rassemblements populaires ». Cette affirmation intervient dans un contexte où les actes antisémites sont en forte hausse dans le pays.

Dans son billet intitulé « Netanyahu à la télé : la déchéance de l’officialité », Mélenchon critique l’interview du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur LCI, dénonçant un manque de condamnations de cet entretien qu’il qualifie de propagande. Il affirme que « contrairement à ce que dit la propagande de l’officialité, l’antisémitisme reste résiduel en France ».

Cependant, les chiffres gouvernementaux racontent une autre histoire. Entre janvier et mars 2024, 366 actes antisémites ont été recensés, une augmentation de 300 % par rapport à la même période en 2023. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a également signalé une augmentation des actes antisémites en 2023, passant de 436 en 2022 à 1 676 en 2023, avec une forte poussée après les attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas.

Mélenchon défend également sur son blog les députés de son mouvement, notamment David Guiraud, accusé d’antisémitisme après avoir qualifié Meyer Habib de « porc » et de « cochon ». Il juge ces accusations « caricaturales ». De plus, il critique la sanction du député Sébastien Delogu, exclu de l’Assemblée nationale après avoir brandi un drapeau palestinien.

L’ancien candidat à la présidentielle s’oppose à ce qu’il considère comme un « deux poids, deux mesures » de la part des médias et des autorités, dénonçant un manque de réaction face aux propos de Netanyahu, tandis que les insoumis sont, selon lui, constamment attaqués pour leurs positions. Mélenchon souligne la forte adhésion de la société française à la cause palestinienne et accuse l’officialité française de propager une propagande pro-Netanyahu.

Enfin, Mélenchon critique le traitement médiatique de son mouvement et appelle à une vigilance accrue concernant les sondages et les méthodes de vote en France, insinuant des manipulations potentielles lors des scrutins à venir.