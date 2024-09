MÉDIAS – Cyril Hanouna réagit pour la première fois à la décision de l’Arcom et annonce porter plainte pour harcèlement!

Ce lundi soir, Cyril Hanouna faisait sa rentrée sur C8. Lors de la première de TPMP! de la saison, l’animateur star de la chaîne est revenu sur la décision scandaleuse de l’Arcom de ne pas renouveler la fréquence de C8 à partir de février 2025, pourtant première chaîne de la TNT en terme d’audience.

Durant son intervention, Hanouna a rappelé que C8 était la chaine de la TNT proposant le plus de programmes et également la plus suivie…

Par ailleurs, Cyril Hanouna a annoncé qu’il allait saisir la justice, se considérant harcelé par l’Arcom depuis des mois, et qu’il utiliserait tous les recours, dont le Conseil d’État, pour tenter de sauver C8…

Regardez des extraits de l’intervention de Cyril Hanouna ce lundi soir dans TPMP!, sur C8

