MÉDIAS – Benjamin Castaldi va faire son retour sur Europe 2 dans la matinale !

C’est une information qui vient d’être révélée sur le site de Jean-Marc Morandini. Europe 2 s’apprête à annoncer le retour de Benjamin Castaldi dans les médias et sur son antenne, puisque l’ex-chroniqueur de TPMP! sera à la tête de sa matinale cette saison.

Toujours selon nos confères, Benjamin Castaldi débutera dès ce lundi 26 août, dans une nouvelle émission qui s’appellera Casta réveille la France sur Europe 2, diffusée de 6h à 10h, dans une ambiance qui promet d’être « pop, dynamique et décontractée ».

L’animateur sera accompagné de deux chroniqueurs : Marie Solis et Fabien Delettres. Marie Solis s’est fait connaître à la télévision aux côtés de Jean-Marc Morandini dans l’émission quotidienne de NRJ12 Crimes et Faits-divers, qui a permis à la chaîne de dominer les audiences TNT à la mi-journée pendant trois ans, entre 13h13 et 15h. Quant à Fabien Delettres, il est un visage familier de la matinale d’Europe 2, ayant déjà fait partie de l’équipe lors des saisons précédentes.

Pour rappel, Benjamin Castaldi avait annoncé son départ de TPMP! en juin 2023, 7 ans après son arrivée sur C8, où il avait rejoint la bande de Cyril Hanouna. Il signe donc son retour dans une quotidienne un an après…