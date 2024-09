Matisse à l’honneur à Bâle : une rétrospective qui invite au voyage

La Fondation Beyeler, située à Riehen près de Bâle, inaugure ce 22 septembre une rétrospective exceptionnelle consacrée à Henri Matisse. L’exposition, intitulée Matisse – Invitation au voyage, rassemble 72 œuvres de l’artiste français provenant de grands musées et de collections privées. Certaines de ces pièces n’ont pas été exposées en Europe depuis plus de trente ans. Cette rétrospective, qui emprunte son titre au célèbre poème de Charles Baudelaire, met en lumière l’importance du voyage dans la vie et la création de Matisse, un thème récurrent dans son œuvre.

L’exposition suit l’évolution artistique de Matisse, depuis ses débuts à Paris et son séjour à Collioure, où il révolutionne l’art avec sa période fauviste, jusqu’à ses dernières années marquées par ses célèbres gouaches découpées. Ces papiers découpés, inspirés de la faune et la flore observées lors de son voyage à Tahiti en 1930, témoignent de son insatiable recherche de nouvelles formes d’expression. L’exposition propose ainsi un voyage à travers les périodes et les lieux qui ont influencé Matisse, notamment le sud de la France, New York et le Pacifique.

L’artiste occupe une place de choix dans la collection d’Ernst Beyeler, le fondateur de la Fondation. Celui-ci voyait dans les œuvres tardives de Matisse, en particulier ses papiers découpés, une véritable révolution artistique. Matisse – Invitation au voyage, qui se tiendra jusqu’au 25 janvier 2025, offre au public une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’un des pionniers de l’art moderne, en mettant en lumière les multiples facettes de son œuvre et l’influence de ses voyages sur sa création.

Alice Leroy