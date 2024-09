Matignon : Passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier à 18h

Une page se tourne à Matignon aujourd’hui à 18h00, où se déroulera la cérémonie de passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant, Gabriel Attal, et son successeur, Michel Barnier. Cet événement intervient après une période de grande instabilité politique. Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit pour l’Union européenne et figure de la droite française, a été nommé Premier ministre par le président Emmanuel Macron, suite à des élections législatives qui ont laissé l’Assemblée nationale sans majorité claire. Cette nomination intervient 60 jours après le second tour des élections, période pendant laquelle la France a connu une crise ministérielle prolongée.

La cérémonie de passation de pouvoir est un rituel républicain chargé de symboles. Elle se tiendra dans les jardins de l’Hôtel Matignon, résidence officielle du Premier ministre. Gabriel Attal, à 35 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République, passera le flambeau à Michel Barnier, qui à 73 ans devient le doyen des Premiers ministres sous la Ve République.

Michel Barnier prend les rênes du gouvernement dans une période critique. Il devra former un gouvernement capable de surmonter les divisions au sein de l’Assemblée nationale et de répondre aux urgences économiques, sociales, et sécuritaires du pays. Ses premières déclarations et les choix de son gouvernement seront scrutés de près, tant par les alliés que par les adversaires politiques.

La passation de pouvoir à Matignon n’est pas seulement un changement de chef de gouvernement ; elle représente également un moment crucial pour la trajectoire politique future de la France. Tous les regards seront tournés vers Michel Barnier ce soir, alors qu’il prend les commandes dans un contexte exceptionnellement difficile.