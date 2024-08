Mathieu Hanotin : miser sur l’héritage Ooympique pour redéfinir l’avenir de Saint-Denis

Depuis son élection en 2020, Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint-Denis, s’efforce de transformer l’image de sa ville, traditionnellement perçue comme un territoire en difficulté. Fort des Jeux Olympiques récents, Hanotin voit dans cet événement une opportunité unique de changer la perception non seulement de Saint-Denis, mais aussi de l’ensemble de la banlieue parisienne.

Un héritage olympique transformatif

Les Jeux Olympiques ont laissé à Saint-Denis un héritage matériel considérable : de nouvelles infrastructures comme des ponts, des piscines, des pistes cyclables, et des parkings pour vélos. Hanotin estime que ces aménagements ont non seulement amélioré la qualité de vie des habitants, mais aussi contribué à attirer un regard plus favorable sur la ville et sa région. Pour lui, l’objectif est maintenant d’exploiter cet héritage pour réinventer la Seine-Saint-Denis en un territoire désirable et attractif, loin des clichés de pauvreté et d’échec social.

Sécurité et innovation au cœur des priorités

Sur le front de la sécurité, Hanotin reconnaît une demande forte des habitants. Il fait de la lutte contre l’insécurité une priorité de son mandat, soulignant l’efficacité de la présence policière renforcée durant les Jeux Olympiques. Cette présence a permis, selon lui, de dévoiler les atouts de Saint-Denis, sa qualité de vie et son hospitalité. L’élu se réjouit d’avoir obtenu le maintien de certains effectifs policiers après les Jeux, en particulier dans la police judiciaire.

Par ailleurs, Hanotin prévoit de transformer le village olympique en un nouveau quartier d’ici 2026, avec un accent sur la durabilité et l’innovation dans la construction, marquant une avancée notable vers un développement urbain à faible empreinte carbone.

Vers une plateforme d’hospitalité innovante

À l’horizon 2030, Hanotin ambitionne de créer une plateforme d’hospitalité à Saint-Denis, profitant de sa position stratégique au cœur des réseaux de transport métropolitains, routiers et fluviaux. Ce projet vise à concilier l’attractivité croissante de la ville avec la création d’emplois locaux, en offrant des infrastructures inédites qui mêleront hébergement, loisirs et services.

Perspectives et réflexions politiques

Quant à l’avenir politique, Hanotin critique les choix passés, tout en insistant sur la nécessité pour le président Emmanuel Macron de respecter le résultat des urnes. Il prône la nomination d’un gouvernement de gauche, capable de diriger le pays de manière stable, tout en étant prêt à faire des compromis pour éviter une chute rapide. Pour Hanotin, le consensus sur des enjeux essentiels reste possible et nécessaire pour le bien du pays.

En conclusion, Mathieu Hanotin voit en l’héritage des Jeux Olympiques une chance de redéfinir Saint-Denis et de rompre avec les visions pessimistes qui ont longtemps dominé. Entre sécurité renforcée, innovations urbaines et ambition politique, il s’efforce de faire de sa ville un modèle de renouveau pour toute la banlieue parisienne.