Mathieu Darnaud succède à Bruno Retailleau à la tête du groupe LR au Sénat

Le sénateur de l’Ardèche, Mathieu Darnaud, a été élu mardi à la tête du groupe Les Républicains (LR) au Sénat, succédant à Bruno Retailleau, désormais ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de Michel Barnier. Proche de Gérard Larcher, président du Sénat, Darnaud était le seul candidat à ce poste et a été élu à l’unanimité des suffrages exprimés, bien que 39 votes blancs ou nuls aient été comptabilisés parmi les 131 sénateurs du groupe.

Un parcours politique expérimenté

À 49 ans, Mathieu Darnaud a déjà une solide expérience politique derrière lui. Après des études en urbanisme et sciences politiques, il s’est fait connaître comme suppléant du député Gérard Weber entre 2002 et 2007, avant de devenir maire de Guilherand-Granges, une ville de l’Ardèche de 11 000 habitants, poste qu’il a occupé de 2008 à 2017. Il a été élu sénateur pour la première fois en 2014, remportant un siège face au socialiste Hervé Saulignac, et a confortablement été réélu en 2020. En 2023, il avait déjà accédé à un rôle clé au sein du Sénat en tant que premier vice-président de la chambre haute.

Darnaud n’est pas un nouveau visage pour le groupe LR du Sénat. Depuis plusieurs années, il s’est progressivement imposé comme une figure importante, notamment en raison de son expertise sur les questions des collectivités territoriales et de la décentralisation. Soutenu par Gérard Larcher, il a su faire l’unanimité au sein de son groupe, décourageant même des candidatures concurrentes, telles que celle de l’ancien ministre Roger Karoutchi, qui a retiré sa candidature à la demande de Bruno Retailleau.

Une mission clé et des défis à venir

Mathieu Darnaud devra tout d’abord réagir à la déclaration de politique générale du Premier ministre, qui a été prononcée mardi à l’Assemblée nationale, suivie d’une allocution prévue devant les sénateurs mercredi. Le nouveau président du groupe LR a affirmé vouloir s’inscrire “dans la continuité”, tout en promettant de respecter l’indépendance du groupe au Sénat. Pour lui, il s’agit de “travailler pour l’avenir du groupe, un groupe qui sera essentiel et charnière”, notamment dans le cadre des relations avec le gouvernement de Michel Barnier.

Malgré son manque de notoriété auprès du grand public, Darnaud est apprécié pour sa connaissance approfondie des questions locales et sa capacité à rassembler les sensibilités diverses au sein de la droite sénatoriale. Ses premiers mots en tant que chef de file ont insisté sur “la concertation et le dialogue” comme étant sa marque de fabrique, ainsi que sur la nécessité de maintenir une unité au sein du groupe LR.

Avec le soutien de Bruno Retailleau et Gérard Larcher, Darnaud a reconduit les vice-présidents en place, Frédérique Puissat et Laurent Somon, témoignant ainsi de sa volonté de continuité. Il compte également s’inscrire dans la durée à la tête du groupe, bien qu’une hypothétique censure rapide du gouvernement pourrait amener un retour de Bruno Retailleau au Sénat, rebattant potentiellement les cartes.