Marseille : le rappeur SCH annule sa participation au Delta Festival après une fusillade tragique

Le célèbre rappeur marseillais SCH, qui devait être l’une des têtes d’affiche du Delta Festival à Marseille, a annulé sa participation à l’événement prévu ce mercredi 4 septembre. Cette décision fait suite à la tragique fusillade survenue dans la nuit du 25 au 26 août à La Grande-Motte, où un proche de l’artiste a été tué et un autre grièvement blessé.

La fusillade a eu lieu après un concert donné par SCH à la discothèque La Dune, dans l’Hérault. L’équipe de l’artiste a été prise pour cible alors qu’elle quittait les lieux en van. Julien Schwarzer, plus connu sous le nom de scène SCH, n’était pas à bord du véhicule lors de l’attaque, ayant déjà rejoint son hôtel. Toutefois, l’événement a bouleversé le rappeur et son entourage. Une enquête est en cours, avec la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants privilégiée.

Le Delta Festival, qui fête cette année son dixième anniversaire, a confirmé l’annulation via ses réseaux sociaux, exprimant son soutien à l’artiste et à ses proches. « Nos pensées accompagnent bien sûr SCH et son entourage en ce moment difficile », a déclaré l’organisation. Aucune information n’a encore été donnée sur un éventuel remplaçant pour la soirée d’ouverture.

SCH, très attendu par ses fans pour cet événement marseillais, devait se produire de 22 heures à 23 heures. Le rappeur est également programmé pour d’autres dates à venir, notamment le Golden Coast Festival à Dijon le 14 septembre. Cependant, aucune précision n’a été communiquée quant à la tenue de ces prochains concerts.

Alice Leroy